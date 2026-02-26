Акт відплати: між Афганістаном та Пакистаном відновились бойові дії

Таліби звинувачують Пакистан в авіаударах по цивільним

Увечері 26 лютого бойовики угруповання "Талібан" перейшли в наступ на афгано-пакистанському кордоні. Заявляється про захоплення спостережних постів пакистанської армії та продовження наступу.

Бойові зіткнення тривають одночасно в 6 провінціях. Про це пишуть в Telegram.

Що потрібно знати:

На кордоні Пакистану та Афганістану відновились бойові дії

Таліби почали наступають на пакистанські війська одночасно у 6 провінціях

"Талібан" офіційно заявляє, що це дії у відповідь на авіаудари Пакистана

Рух "Талібан" заявив, що операція на лінії Дюранд стала відповіддю на авіаудари Пакистану по східним регіонам країни — провінціям Нангархар та Пактія, завданих 22 лютого. Бої зав'язались в прикордонних районах Куррама та Баджаура, звідки місцеві жителі почали виїжджати, боячись опинитись під перехресним вогнем.

За даними TOLOnews, представники талібів заявили про захоплення десяти позицій пакистанських військових та знищення ще п'яти об'єктів на прикордонній лінії. Афганський військовий корпус на сході країни заявив, що "важкі бої" почалися пізно ввечері у четвер "у відповідь на нещодавні авіаудари пакистанських сил.

Обидві сторони використовують як легкі, так і важкі види озброєння. Також сторони звинувачують одна одну у підтримці терористичної діяльності та готуються до подальших боїв.

Ця ескалація сталася на тлі недавнього зриву домовленостей щодо припинення вогню. У жовтні 2025 року сторони підписали угоду в Досі, проте перемир'я тривало недовго. Незабаром після зустрічі в столиці Катару пакистанський рух "Техрік Талібан Пакистан" атакував військову колону, а наступного дня ВПС Пакистану завдали авіаудару по Кабулу, де, за їх твердженням, перебував один із лідерів угруповання "Талібан".

Бойовики "Талібану заявляють про захоплення низки постів пакистанської армії

В чому причина війни

Як повідомляв "Телеграф", після приходу угруповання "Талібан" до влади в Афганістані у 2021 році між країнами почались суперечки через контроль кордону, створення прикордонних постів, будівництво загороджень чи огорож. Пізніше почались перші прикордонні сутички, особливо біля переходу Торхам. Були жертви серед військових та цивільних.

Афганістан та Пакистан на політичній мапі регіону

У 2024 бойовики "Талібану" намагались перетнути кордон у Вазиристані та Кхаїбер-Пахтунхва внаслідок чого відбулись боєзіткнення. Згодом відбулось закриття кордонів, яке призвело до зупинки торгівлі, дефіциту товарів, економічних втрат та серйозних гуманітарних проблем.

Бойовики "Талібану". Фото ілюстративне

