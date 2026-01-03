Рус

Усик заступився за топ-силовика на тлі гучних рішень Зеленського

Михайло Корнілов
Володимир Зеленський та Олександр Усик Новина оновлена 03 січня 2026, 18:53
Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото facebook.com/zelenskyy.official/

Український чемпіон стежить за внутрішньою політикою країни

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) опублікував пост на підтримку голови СБУ Василя Малюка. Напередодні в мережі з’явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський має намір звільнити топ-силовика.

Що потрібно знати:

  • В Україні рік розпочався з масштабних кадрових змін
  • ЗМІ повідомляють, що Зеленський може звільнити голову СБУ
  • Усик підтримав Малюка

Відповідну сторіс Усик розмістив на своїй сторінці в Instagram. Боксер додав до публікації короткий коментар.

Ми за Малюка.

Олександр Усик

Олександр Усик та Василь Малюк
Олександр Усик та Василь Малюк/Фото: instagram.com/usykaa

Зазначимо, за даними джерел "УП" в Офісі президента та силовому блоці, Зеленський планує звільнити Малюка. За словами співрозмовників, Василь може стати головою Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки й оборони України.

Володимир Зеленський та Василь Малюк
Володимир Зеленський та Василь Малюк/Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав значні кадрові перестановки. Раніше Кирило Буданов залишив посаду начальника ГУР і очолив офіс президента, його замінив Олег Іващенко. Також Зеленський обрав нового міністра оборони – ним може стати Михайло Федоров, який очолює міністерство цифрової трансформації України та перший віцепрем'єр-міністр.

