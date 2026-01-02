З’явилися чутки про прізвище нового глави ГУР

Декілька джерел говорить про одну і ту ж людину

У п’ятницю, 2 січня, з’явилися чутки про те, хто замінить Кирила Буданова, який очолив Офіс президента, на посаді начальника Головного управління розвідки України. Йдеться про главу Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це пишуть журналістка Юлія Забєліна та народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Хто піде на ГУР, вже секрет Полішинеля, неоднозначне рішення. Цю людину пророкували раніше", — повідомила Забєліна в Telegram-каналі, назвавши прізвище кандидата.

Желєзняк зазначив, що його інформація збігається з інсайдом Забєліної.

"По ГУРу цікаве призначення очікують. За моєю інформацією, це керівник Служби зовнішньої розвідки Іващенко", — написав нардеп.

Те саме прізвище як претендента на посаду начальника ГУР називають джерела "Української правди" в оточенні президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про Олега Іващенка

У березні минулого року президент призначив главою Служби зовнішньої розвідки України професійного військового розвідника Олега Іващенка. Він має значний бойовий досвід і пройшов тривалий шлях служби у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Іващенко служив в елітному офіцерському підрозділі спеціального призначення, відомому як загін 2245, і брав участь у низці спецоперацій, які досі залишаються засекреченими.

Олег Іващенко. Фото: Укрінформ

Протягом дев'яти років до свого призначення у СЗРУ він обіймав посаду першого заступника начальника ГУР. Паралельно Іващенко працював заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з питань розвідки, а згодом — помічником Головнокомандувача Збройних сил України з розвідувального напрямку.

