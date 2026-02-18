Олімпіада-2026: розклад та результати українців 19 лютого (оновлюється)
-
-
Синьо-жовті спробують зачепитися за медаль у лижній акробатиці
У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться тринадцятий ігровий день. На Іграх стартують лижні акробати (чоловіки).
Українські спортсмени 19 лютого на Іграх виступлять у лижній акробатиці та лижному двоборстві. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 19 лютого (оновлюється)
11.00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець
12:00. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1. Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк.
15:00. Фрістайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал.
15:00. Лижне двоборство. Командний спринт. Збірна України. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.