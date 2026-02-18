Олімпіада-2026: розклад та результати українців 19 лютого (оновлюється)

Синьо-жовті спробують зачепитися за медаль у лижній акробатиці

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться тринадцятий ігровий день. На Іграх стартують лижні акробати (чоловіки).

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті мають непогані шанси на медаль у лижній акробатиці

Зимові Олімпійські ігри в Італії завершаться 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 19 лютого на Іграх виступлять у лижній акробатиці та лижному двоборстві. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 19 лютого (оновлюється)

11.00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна. Збірна України. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:00. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1. Ян Гаврюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк.

15:00. Фрістайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Фінал.

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт. Збірна України. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.