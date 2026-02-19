Лайфхак від заторів, гроші вагітним та порка за російську мову. ТОП феєричних пропозицій Марцінківа

Івано-Франківський голова вже не раз виступав з ідеями, які викликали великий суспільний резонанс

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував вельми незвичайний лайфхак проти заторів у місті, з якими останнім часом помітно погіршилася ситуація. Проте організувати такий механізм практично неможливо.

Мер також закликав городян більше користуватися громадським транспортом

Схожі обмеження реально працюють у Мехіко, Боготі та Пекіні та зменшують затори

У мережі іронічно відреагували на пропозицію Марцінківа

В ефірі радіо "Західний полюс" міський голова міркував, як вирішити проблему заторів Івано-Франківська. Він назвав такий спосіб: у парні дні місяця дорогами міста могли б пересуватися автомобілі з парними номерними знаками, а в непарні — відповідно непарні.

"Але це лише добровільно ми можемо таке просити", — сказав мер.

До речі, подібні обмеження застосовують у Мехіко, Боготі, Пекіні. У парні дні (наприклад, 2, 4, 6 число) на дороги виїжджають машини з парною останньою цифрою номера, непарні (1, 3, 5) — з непарною.

Також одним із варіантів боротьби із заторами він бачить перехід городян на комунальний транспорт із особистого.

"Прошу користуватися, особливо в такий період, громадським транспортом. Сподіваємося, що вже найближчим часом ми відкриємо другий міст. Але все ж таки, це не вирішить на всі 100% цю проблему. Я б хотів звернутися до іванофранківців, щоб зараз обмежити рух на автомобільному транспорті і більше користуватися комунальним транспортом", — каже Марцінків.

Реакція мережі

У соціальних мережах уже відреагували на запропонований міським головою "лайфхак". Деякі користувачі іронічно висловилися про ідею, інші, навпаки, нагадали, що така практика застосовується інших країнах.

"Мер жжет"

"Ну ні, вистачить нам черги на електроенергію"

"Давайте краще за знаками Зодіаку"

"Ось це приколіст"

"Така практика вже є у деяких країнах світу"

ТОП-5 гучних, кумедних та обговорюваних заяв Марцінківа

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати й інші висловлювання міського голови Івано-Франківська, які були на слуху та обговорювалися у соціальних мережах.

"Вивезти з міста всіх ромів"

У квітні 2020 року Марцінків доручив правоохоронцям вивезти ромів із міста до Закарпатської області. Тих, хто відмовляється їхати, мер рекомендував "пакувати" до автобуса. Через деякий час він обурився, чому цигани досі в Івано-Франківську, хоч він давав доручення їх вивезти. У даному випадку йшлося про конкретних осіб, які вже довгий час більше місяця не дотримувалися карантину під час коронавірусу.

"Що значить "відмовилися"? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не запакували і не вивезли?", — заявляв він.

"Секс за гроші"

2021 року Руслан Марцінків запропонував ввести нову послугу на головній ратуші міста Івано-Франківськ — секс за гроші.

"Нову послугу введемо на ратуші! 100000 грн. за зайняття коханням на тлі панорами міста!", — написав він у соцмережі.

Жартівлива ідея виникла неспроста. Справа в тому, що за день до заяви Марцінківа на оглядовому майданчику ратуші Івано-Франківська пара влаштувала собі інтим.

Пост Руслана Марцинківа у Facebook

"100 тис. грн тим, хто завагітніє після вакцинації"

Під час оперативної наради 7 вересня 2021 року Марцінків сказав, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19. Того ж дня він заявив у мережі:

"Дам премію 100 тис тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації".

Нижче він зазначив, що жартує.

"Жартую звичайно. Але у сказаному смішного мало. Тому що все це — це ті міфи, які поширюються в мережах про страхи вакцинації. Про нібито побічні ефекти та наслідки щеплення", — пояснив мер.

Однак жінки вже невдовзі почали атакувати його у Viber та Facebook, повідомляючи точні дати своїх двох вакцинацій та час, коли завагітніли. Усі вони хотіли отримати обіцяні 100 тисяч гривень.

"Я так жартома сказав, що виплачуватиму 100 тисяч гривень і у мене більше сотні сьогодні заявок", — заявив мер.

Пост Руслана Марцінківа у Facebook

Опитування про "биття" дітей за російську мову

У квітні 2025 року Марцінків опублікував у своєму Telegram-каналі опитування: "Чи можна бити дитину за використання російської мови?" У замітці він процитував актора Богдана Бенюка, який пропонував використати "різки". Опитування викликало неоднозначну реакцію в суспільстві, ставши одним із найнезвичайніших мовних питань від чиновників.

Пост Руслана Марцинківа в Telegram

"Освятити місце перформансу"

Після виступу гурту "Хамерман Знищує Віруси" на фестивалі Porto Franko у 2018 році мер закликав "зберігати моральні норми та християнські цінності" і навіть доручив освятити місце виступу, що одразу стало приводом для жартів та обговорень у соцмережах.

Пост Руслана Марцинківа у Facebook

Руслан Марцінків — що про нього відомо

Руслан Марцінків є мером Івано-Франківська з 2015 року, переобраний 2020 року. Має вищу економічну, управлінську та юридичну освіту, кандидат юридичних наук. Був народним депутатом України VII скликання.

Політик є членом ВО "Свобода", підтримує традиційні цінності та українську національну ідентичність. Водночас не лізе за словом у кишеню.

Його резонансні заяви критики розцінювали як гомофобні та ксенофобні, зокрема, висловлювання про ЛГБТ та ромську громаду. Крім того, траплялися окремі конфлікти з активістами та громадянами під час прийомів або публічних заходів.

Руслан Марцінків. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

