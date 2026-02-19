Лайфхак від заторів, гроші вагітним та порка за російську мову. ТОП феєричних пропозицій Марцінківа
Івано-Франківський голова вже не раз виступав з ідеями, які викликали великий суспільний резонанс
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував вельми незвичайний лайфхак проти заторів у місті, з якими останнім часом помітно погіршилася ситуація. Проте організувати такий механізм практично неможливо.
Що потрібно знати:
- Мер також закликав городян більше користуватися громадським транспортом
- Схожі обмеження реально працюють у Мехіко, Боготі та Пекіні та зменшують затори
- У мережі іронічно відреагували на пропозицію Марцінківа
В ефірі радіо "Західний полюс" міський голова міркував, як вирішити проблему заторів Івано-Франківська. Він назвав такий спосіб: у парні дні місяця дорогами міста могли б пересуватися автомобілі з парними номерними знаками, а в непарні — відповідно непарні.
"Але це лише добровільно ми можемо таке просити", — сказав мер.
До речі, подібні обмеження застосовують у Мехіко, Боготі, Пекіні. У парні дні (наприклад, 2, 4, 6 число) на дороги виїжджають машини з парною останньою цифрою номера, непарні (1, 3, 5) — з непарною.
Також одним із варіантів боротьби із заторами він бачить перехід городян на комунальний транспорт із особистого.
"Прошу користуватися, особливо в такий період, громадським транспортом. Сподіваємося, що вже найближчим часом ми відкриємо другий міст. Але все ж таки, це не вирішить на всі 100% цю проблему. Я б хотів звернутися до іванофранківців, щоб зараз обмежити рух на автомобільному транспорті і більше користуватися комунальним транспортом", — каже Марцінків.
Реакція мережі
У соціальних мережах уже відреагували на запропонований міським головою "лайфхак". Деякі користувачі іронічно висловилися про ідею, інші, навпаки, нагадали, що така практика застосовується інших країнах.
- "Мер жжет"
- "Ну ні, вистачить нам черги на електроенергію"
- "Давайте краще за знаками Зодіаку"
- "Ось це приколіст"
- "Така практика вже є у деяких країнах світу"
ТОП-5 гучних, кумедних та обговорюваних заяв Марцінківа
У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати й інші висловлювання міського голови Івано-Франківська, які були на слуху та обговорювалися у соціальних мережах.
"Вивезти з міста всіх ромів"
У квітні 2020 року Марцінків доручив правоохоронцям вивезти ромів із міста до Закарпатської області. Тих, хто відмовляється їхати, мер рекомендував "пакувати" до автобуса. Через деякий час він обурився, чому цигани досі в Івано-Франківську, хоч він давав доручення їх вивезти. У даному випадку йшлося про конкретних осіб, які вже довгий час більше місяця не дотримувалися карантину під час коронавірусу.
"Що значить "відмовилися"? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не запакували і не вивезли?", — заявляв він.
"Секс за гроші"
2021 року Руслан Марцінків запропонував ввести нову послугу на головній ратуші міста Івано-Франківськ — секс за гроші.
"Нову послугу введемо на ратуші! 100000 грн. за зайняття коханням на тлі панорами міста!", — написав він у соцмережі.
Жартівлива ідея виникла неспроста. Справа в тому, що за день до заяви Марцінківа на оглядовому майданчику ратуші Івано-Франківська пара влаштувала собі інтим.
"100 тис. грн тим, хто завагітніє після вакцинації"
Під час оперативної наради 7 вересня 2021 року Марцінків сказав, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19. Того ж дня він заявив у мережі:
"Дам премію 100 тис тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації".
Нижче він зазначив, що жартує.
"Жартую звичайно. Але у сказаному смішного мало. Тому що все це — це ті міфи, які поширюються в мережах про страхи вакцинації. Про нібито побічні ефекти та наслідки щеплення", — пояснив мер.
Однак жінки вже невдовзі почали атакувати його у Viber та Facebook, повідомляючи точні дати своїх двох вакцинацій та час, коли завагітніли. Усі вони хотіли отримати обіцяні 100 тисяч гривень.
"Я так жартома сказав, що виплачуватиму 100 тисяч гривень і у мене більше сотні сьогодні заявок", — заявив мер.
Опитування про "биття" дітей за російську мову
У квітні 2025 року Марцінків опублікував у своєму Telegram-каналі опитування: "Чи можна бити дитину за використання російської мови?" У замітці він процитував актора Богдана Бенюка, який пропонував використати "різки". Опитування викликало неоднозначну реакцію в суспільстві, ставши одним із найнезвичайніших мовних питань від чиновників.
"Освятити місце перформансу"
Після виступу гурту "Хамерман Знищує Віруси" на фестивалі Porto Franko у 2018 році мер закликав "зберігати моральні норми та християнські цінності" і навіть доручив освятити місце виступу, що одразу стало приводом для жартів та обговорень у соцмережах.
Руслан Марцінків — що про нього відомо
Руслан Марцінків є мером Івано-Франківська з 2015 року, переобраний 2020 року. Має вищу економічну, управлінську та юридичну освіту, кандидат юридичних наук. Був народним депутатом України VII скликання.
Політик є членом ВО "Свобода", підтримує традиційні цінності та українську національну ідентичність. Водночас не лізе за словом у кишеню.
Його резонансні заяви критики розцінювали як гомофобні та ксенофобні, зокрема, висловлювання про ЛГБТ та ромську громаду. Крім того, траплялися окремі конфлікти з активістами та громадянами під час прийомів або публічних заходів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер Івано-Франківська хоче просувати жінок на "чоловічі" професії.