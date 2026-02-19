Антиалкогольна реформа "здулась"? Що не так в плані боротьби з пияцтвом від МОЗ

МОЗ затвердив програму боротьби з алкоголем, але продавати його менше не планує

Уряд затвердив трирічну програму скорочення споживання алкоголю. Звучить серйозно — але за гучними словами ховається план, який не передбачає ні додаткових грошей, ні реального зменшення кількості магазинів, де продають спиртне, ні підвищення віку для його купівлі. Реклама алкоголю — залишилась. Продаж на заправках — теж.

"Телеграф" надіслав запит до Міністерства охорони здоров'я з конкретними питаннями: скільки коштуватиме програма, звідки гроші і чому так багато всього залишили без змін. Відповідь прийшла — і вона викликає більше запитань, ніж відповідей.

МОЗ запустив програму боротьби з алкоголем, на яку не виділили жодної додаткової гривні

5 лютого 2026 року Кабінет Міністрів затвердив "План заходів щодо скорочення споживання алкогольних напоїв на 2026-2028 роки". Ініціатором виступив МОЗ. Документ передбачає профілактику, просвіту, інформаційні кампанії — все те, що зазвичай супроводжує подібні програми.

Але є нюанс. У відповіді на запит "Телеграфу" МОЗ прямо написав: "Реалізація Плану заходів не потребуватиме додаткового фінансування з державного та/або місцевих бюджетів". Тобто нових грошей — немає. Фінансування відбуватиметься "в межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік", а також за рахунок "благодійних фондів, міжнародної допомоги та інших джерел".

Конкретних цифр — скільки саме і звідки — міністерство не назвало. Обсяг фінансування "визначається щороку з урахуванням можливостей джерел". Простіше кажучи: подивимось, що вдасться зібрати.

При цьому питання про те, скільки бюджет втратить від зменшення продажів підакцизного алкоголю, Мінекономіки узагалі відхилило — це, мовляв, не їхня компетенція. Підрахунком доходів займається інше відомство.

Програма могла бути жорсткішою — але бізнес сказав "ні", і чиновники погодились

Виявляється, у первісному проєкті програми були набагато серйозніші заходи. Зокрема — заборона продажу алкоголю особам до 21 року (зараз можна купувати з 18), скорочення кількості торгових точок через посилення ліцензійних вимог, заборона продажу спиртного на автозаправних станціях тощо.

Але всі ці пункти прибрали ще до того, як документ потрапив на підпис до Кабміну. Чому? МОЗ пояснює: "зазначений захід не був підтриманий заінтересованими центральними органами виконавчої влади". Щоб досягти "узгодженої позиції", норми просто викреслили.

Серед тих, хто виступив проти — Європейська бізнес-асоціація. У своїй заяві вона назвала затверджений план "збалансованим" і висловила задоволення тим, що він не містить жорстких заборон.

Відповідь МОЗ на запит "Телеграфу"

Що залишилось у програмі після всіх правок — і чи можна це назвати боротьбою з алкоголем

Затверджений план зосереджується на "інформаційно-просвітницьких кампаніях щодо шкоди алкоголю" і "популяризації здорового способу життя". Реклама спиртного — дозволена. Продаж на АЗС — дозволений. Мінімальний вік — 18 років. Кількість магазинів, де продають алкоголь, не змінюється.

При цьому централізованого контролю за виконанням програми фактично немає. Заходи реалізуються на місцях — у кожному районі окремо. Відстежити, скільки грошей і на що витратили в сотнях громад по всій країні, фізично неможливо.

Але є ще один момент, який МОЗ згадав майже побіжно. У відповіді на запит "Телеграфу" міністерство зазначило: "Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз'яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм". Тобто документ, який уряд називає "планом заходів", фактично не зобов'язує нікого нічого робити. Виконання — на розсуд місцевих органів влади. Контролю немає, відповідальності теж.

Реакцію економістів на ідею уряду "Телеграф" вже публікував раніше — більшість експертів поставилися до програми скептично ще на етапі її обговорення.