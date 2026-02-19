Вода піднялася на 3,5 метра і це початок: які території України можуть накрити масштабні повені (карта)

Чому талі води масово топлять українські села і що з цим робити

Через велику кількість снігу весна цього року може принести не лише тепло, а й масштабні підтоплення та повені у різних регіонах країни. Перші тривожні сигнали вже зафіксовані у центрі та на сході України.

"Телеграф" з’ясовував, які області опинилися у зоні ризику, де вода може піднятися найшвидше і наскільки серйозною може бути загроза для людей та інфраструктури.

Чому вода стрімко виходить з берегів уже зараз

Ситуація, яка зараз складається в Україні, для фахівців не є несподіванкою. Різкі потепління, дощі посеред зими та великі запаси снігу створили ідеальні умови для утворення потужного стоку талої води. Вона не встигає всотуватися у ґрунт і масово потрапляє в річки.

Саме тому в окремих регіонах вода вже пішла через край. Люди фіксують підтоплені двори, городи, господарські будівлі, дороги та поля. Подекуди рух транспорту ускладнений, а в селах вода підходить впритул до житлових будинків.

Ілля Перевозчиков, заступника начальника відділу гідрологічних прогнозів УкргМЦ, пояснює журналістам "Телеграфу": "Водопілля варто очікувати на річках Півночі, Заходу України та в суббасейні Сіверського Дінця."

Де зафіксовані різкі підйоми води до 3,5 метра

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що протягом 15-16 лютого через відлигу та сильні дощі відбулося інтенсивне танення снігу.

Мова йде про річки:

басейну Південного Бугу;

суббасейну Сіверського Дінця;

Середнього Дніпра.

Найбільше постраждали:

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Харківська область.

За даними синоптиків, сформувався значний місцевий стік, який уже призвів до затоплення об’єктів господарювання та інфраструктури.

"Спостерігались різкі швидкоплинні підвищення рівнів води загальною висотою 0,8-1,5 м, на окремих ділянках до 2,0-3,5 м, з перевищенням відміток виходу води на заплаву та затопленням понижених прируслових ділянок, обєктів господарювання (1 і 2 рівні небезпеки)", — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що ситуацію ускладнює активне спрацювання водосховищ та ставків. Коли їх різко наповнюють або скидають воду, хвиля швидко доходить до нижчих ділянок річок.

Повені можуть зачепити майже всю країну

Області, в яких зафіксовані різкі підйоми води - інфографіка

Еколог та біолог Олег Листопад вважає, що цього року небезпека стосується практично всієї території України.

Його позиція звучить жорстко:

"Повені цього року будуть. Усі регіони під загрозою. Більше вам ніхто нічого не скаже, бо прогноз — діло невдячне. А от що робити — це інше питання: відновлювати болота, торфовища, заплави річок. Вони акумулюють вологу."

Фахівець пояснює, що за останні десятиліття Україна втратила значну частину природних "губок", які раніше стримували воду. Осушені болота, знищені торфовища та забудовані заплави більше не можуть приймати надлишки вологи.

Через це вода практично без перешкод потрапляє у річки й миттєво піднімає їх рівень.

Як зменшити силу повеней — поради експерта

Олег Листопад наголошує на конкретних кроках, які могли б зменшити масштаби паводків у майбутньому:

відновлення торфовищ і боліт як накопичувачів води;

мораторій на видобуток бурштину і торфу;

невідкладне ухвалення закону про відновлення природи за прикладом ЄС;

підтримка ініціатив щодо надання торфовищам спеціального статусу;

ухвалення закону про збереження водності екосистем.

"Телеграф" уже найближчим часом розповість, як у різних регіонах України готуються до можливих повеней, які заходи вживають на місцях і що радять робити мешканцям громад.

