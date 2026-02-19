На концерти виконавця не розкупили квитки

Російський виконавець Григорій Лепс, який відомий своєю пропутінською позицією та закликами вбивати українців, втратив 13 млн рублів і розлучився з 20-річною коханкою. На концерти артиста не розкупили квитки, через що він зазнав фінансових втрат.

Як пишуть російські ЗМІ, відвідуваність концертів 63-річного Лепса відчутно просіла. Так, за тиждень він дав три концерти — у Краснодарі, Ставрополі та Єсентуках. І якщо в першому місті недопродали 800 квитків, через що він втратив 5,5 млн рублів, то в двох інших містах важко продали навіть половину залів. Це призвело до ще більших фінансових втрат.

Лепс став незатребуваним у Росії. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що вартість квитків на концерти Лепса стартувала від 4 тисяч під стелею і до 30 тисяч на перших рядах. В результаті, за підрахунками експертів, путініст заробив в районі 57 млн. рублів з можливих 70 млн. рублів.

Григорій Лепс втратив гроші через непродані квитки. Фото: https://spletnik.ru/

Окрім фінансових проблем у Лепса неприємності і в особистому житті — його кинула 20-річна коханка Аврора Кіба, з якою він будував стосунки з літа 2026 року. Через рік дівчина хвалилася в соцмережах заручальним кільцем, а весілля планувалося влітку 2025 року.

Григорій Лепс та його колишня дівчина Аврора Кіба. Фото: https://spletnik.ru/

Однак цього не сталося, а вже наприкінці січня 2026 року Аврора повідомила у соцмережах, що вони з Лепсом більше не є парою. За чутками, наречена покинула Лепса ще в грудні 2025 року, але спочатку приховувала це.

Григорій Лепс та Аврора Кіба. Фото: соцмережі

