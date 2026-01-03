Буданов в ОП — тільки початок. Все про великі кадрові зміни в Україні

Звільнення та призначення тривають

Президент України Володимир Зеленський почав значні зміни в управлінні: Кирило Буданов залишив посаду начальника ГУР та очолив Офіс президента, його замінив Олег Іващенко. Також Зеленський обрав нового міністра оборони — ним стане Михайло Федоров, який очолює Міністерство цифрової трансформації України та є першим віцепрем'єр-міністром.

Що треба знати:

Рік почався з масштабних кадрових змін, Зеленський заявив про перезавантаження для стійкості

Однак жодного нового обличчя поки не має, людей просто переставляють з місця на місце

Також президент хоче зробити роботу Міноборони більш технологічною

"Телеграф" слідкує за важливими кадровими змінами та оперативно розповідає про них. Зеленський наголосив, що нинішній міністр оборони Денис Шмигаль залишиться у "команді України" та подякував йому за "системну роботу на державу". Однак яку саме посаду він обійме — не уточнив.

Які ще зміни готуються

Рішення про те, хто буде главою СЗР, ухвалять найближчим часом. Службу зовнішньої розвідки України очолював Олег Іващенко, який стане главою ГУР замість Буданова.

Олег Іващенко

Також нового очільника отримає Державна прикордонна служба, Сергій Дейнеко буде звільнений. Зеленський чекає на кандидатури від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Крім того, глава держави доручив готувати президентський законопроєкт для оновлення Державного бюро розслідувань. Він анонсував, що документ буде готовий вже у січні.

Ще одна важлива кадрова зміна може стосуватися СБУ. За даними джерел "УП" в Офісі президента та силовому блоці, Зеленський планує звільнити її очільника Василя Малюка.

Василь Малюк

За словами співрозмовників видання, Малюк може стати главою Служби зовнішньої розвідки України або секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Що передувало

Коментуючи пропозицію Федорову стати главою Міноборони, Зеленський заявив, що він вирішив змінити формат роботи міністерства. На думку президента, Федоров зможе реалізувати всі заплановані зміни та додати відомству технологічності.

Михайло Федоров

Як пише Bloomberg, призначення Федорова означає зміщення фокуса міноборони на бік технологічної війни. Йдеться про масштабування виробництва дронів та прискорення впровадження нових розробок. Очікується активізація роботи з приватними виробниками та стартапами, і навіть інтеграція цифрових рішень безпосередньо в боєві процеси.

