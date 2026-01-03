Усик заступился за топ-силовика на фоне громких решений Зеленского
Украинский чемпион следит за внутренней политикой страны
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) опубликовал пост в поддержку главы СБУ Василия Малюка. Накануне в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить топ-силовика.
Что нужно знать:
- В Украине год начался с масштабных кадровых перемен
- СМИ сообщают, что Зеленский может уволить главу СБУ
- Усик поддержал Малюка
Соответствующую сторис Усик разместил на своей странице в Instagram. Боксер сопроводил публикацию коротким комментарием.
Мы за Малюка.
Отметим, по данным источников "УП" в Офисе президента и силовом блоке, Зеленский планирует уволить Малюка. По словам собеседников издания, Василий может стать главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал значительные кадровые перестановки. Ранее Кирилл Буданов покинул должность начальника ГУР и возглавил офис президента, его заменил Олег Иващенко. Также Зеленский избрал нового министра обороны — им может стать Михаил Федоров, возглавляющий министерство цифровой трансформации Украины и первый вице-премьер-министр.