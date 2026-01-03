Усик заступился за топ-силовика на фоне громких решений Зеленского

Украинский чемпион следит за внутренней политикой страны

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) опубликовал пост в поддержку главы СБУ Василия Малюка. Накануне в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить топ-силовика.

Что нужно знать:

В Украине год начался с масштабных кадровых перемен

СМИ сообщают, что Зеленский может уволить главу СБУ

Усик поддержал Малюка

Соответствующую сторис Усик разместил на своей странице в Instagram. Боксер сопроводил публикацию коротким комментарием.

Мы за Малюка. Александр Усик

Александр Усик и Василий Малюк/Фото: instagram.com/usykaa

Отметим, по данным источников "УП" в Офисе президента и силовом блоке, Зеленский планирует уволить Малюка. По словам собеседников издания, Василий может стать главой Службы внешней разведки Украины или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владимир Зеленский и Василий Малюк/Фото: president.gov.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал значительные кадровые перестановки. Ранее Кирилл Буданов покинул должность начальника ГУР и возглавил офис президента, его заменил Олег Иващенко. Также Зеленский избрал нового министра обороны — им может стать Михаил Федоров, возглавляющий министерство цифровой трансформации Украины и первый вице-премьер-министр.