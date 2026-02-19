"Флеш" накинувся на Залужного. Що відповів генерал та чому сталась перепалка

Порівняли свіжий рейтинг ексголовкома та Зеленського

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що не розуміє чому більшість вважає нібито в ексголовкома Валерія Залужного найвищий рейтинг серед ЗСУ. На цей допис вже відповів генерал.

Як зазначив "Флеш", він не відноситься до категорії людей, які вважають, що у Залужного високий рейтинг. Ба більше, до генерала є чимало питань, особливо на тлі останнього інтерв'ю.

"Багато хто отримав нагороди, комусь добре служилося, багато кому головком допоміг, але і багато, хто штурмував мінні поля дарма, багато хто не зрозумів залишення головкомом армії та країни", — йдеться у повідомленні.

Водночас Залужний відповів на цей пост досить цікаво: "Пане Сергію. У цьому часі що швидко летить, незмінне лише те, що з кожним новим міністром оборони який приходив, обов'язково з'являвся або радник, або заступник, який з цим "рейтингом" брався боротися. А так да. Без сумніву. Удачі і Вам".

Перепалка Залужного та "Флеша"

Цю перепалку вже відмітили медійні люди та журналісти, так кореспондентка Юлія Кирієнко додала: "Настають часи гри в політику. Блогер, якого призначили радником МО Сергій Флеш, вирішив теж цим зайнятись. Прийшов питати про рейтинги генерала Валерія Залужного у військах".

Допис Кирієнко

Що відомо про рейтинг Залужного та Зеленського

Чимало раз у медіа з'являлась інформація, що нібито Залужний може піти на вибори президента та його рейтинг вищий за чинного голову держави. Станом на лютий 2026, за даними КМІС, 61% українців довіряють президенту Зеленському, тоді як 33% довіри до глави держави не мають.

Рейтинг Залужного та Зеленського. Дані: січень 2026, КМІС

При цьому рейтинг Залужного в цьому ж опитуванні наступний: 72% українців довіряють, 21% не довіряють, а баланс становить +51%.

Нагадаємо, що Залужний дав нове інтерв'ю, в якому звинуватив президента України в провалі контрнаступу у 2023.

