Буданов замінить Єрмака? Зеленський анонсував важливе рішення щодо ОП

Президент України Володимир Зеленський запропонував посаду керівника Офісу президента голові Головного управління розвідки (ГУР) Кирилу Буданову. Наразі указу про його призначення ще немає.

Як повідомив Зеленський, він мав важливу розмову з Будановим. Під час якої запропонував йому очолити Офіс президента.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, Буданов має спеціальний досвід на вищеперерахованих напрямах та достатньо досвіду для досягнення потрібних результатів. Президент вже доручив новому керівнику Офісу у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

