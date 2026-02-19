Не найкоротше, але: чим метро в Дніпрі є дійсно унікальним в світі

Порівнюємо з Пхеньяном, Стокгольмом і Гельсінкі

Найкоротше метро України в Дніпрі може позмагатися за світову першість через матеріал, у якому його зробили. Цей метрополітен відомий тим, що на станціях глибоко закладання воно заглиблюється в граніт Українського щита.

Глибина закладання станції "Заводська" — 60 метрів і вона вважається найглибшою. Наразі у світі немає подібної підтвердженої заглибленості станції метро у гранітній породі. Зазначимо, граніт — це надзвичайно тверда та міцна магматична порода, саме через це і його довговічність, граніт часто використовують у будівництві.

Станція "Заводська" в Дніпрі/ Джерело фото: Вікіпедія

Хто може бути конкурентами Дніпра в питання глибини метро в граніті

Пхеньян

Столиця Північної Кореї — закрите місто, але там є глибоке метро, одне з найглибших в світі — всі станції підземні та розташовані на глибині 100-110 метрів. Така глибина пояснюється тим, що КНДР готувалась використовувати метро як бомбосховище. При цьому особливістю Корейського півострова є кристалічний фундамент, де граніт та інші надтверді породи наближаються до поверхні. Та через секретність точний матеріал, в якому вирубили метро невідомий.

Метро в Пхеньяні/ Вікіпедія

Стокгольм

Значна частина стокгольмського метро проходить у скельних породах, що зробили фішкою багатьох станцій, не оброблюючи первісний граніт. Найглибші ділянки мережі (наприклад, Kungsträdgården, Fridhemsplan, Västra skogen) мають глибину порядку 30–40 м від поверхні.

Гельсінкі

Гельсінкі стоять на Фенноскандиновому кристалічному щиті, тож метро тут теж йде в скельному масиві і часто має оголену породу. Найглибша станція метро — Койвусаарі має глибину закладення 33,5 м. Її відкрили в 2017 році.​

Раніше "Телеграф" розповідав, що найглибша станція українського метро — Арсенальна. Однак там були інші складні грунти — плавуни, через які доводилось застосовувати особливу технологію будівництва.