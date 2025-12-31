Усик навчав боксу чемпіона світу прямо під час бою (відео)

Українець дав безкоштовну пораду японському боксеру

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) допомагав порадою відомому японському боксеру Дзунто Накатані (32-0, 24 KO). Причому "Кіт" робив це під час бою японця.

Усик відвідав вечір боксу "The Ring V: Ніч самураїв" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Олександр підказував японцю Накатані в андеркарді шоу

Момент завірусився в мережі

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Накатані з великими проблемами рішенням суддів переміг Себастьяна Ернандеса (20-1, 18 KO) із Мексики. Усик перебував у рінгсайді і в якийсь момент вирішив допомогти японцеві, передає ua.tribuna.

У мережі завірусився момент, на якому Усик кличе Накатані й показує японцеві, що треба робити. Олександр порадив Дзунто однією рукою збити захист супернику, після чого виконати боковий удар (хук).

Примітно, що Усик виконував цей прийом у поєдинках з Тайсоном Ф’юрі та Муратом Гассієвим.

Усик однією рукою прибирає глухий захист Тайсона і відразу завдає потужні ударів, дивитися з 1:00

Усик прибирає захист Гасієва однією рукою і б’є іншою, дивитись з 1:53

Найкращі моменти бою Дзунто Накатані — Себастьян Ернандес

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча раніше заявляв, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником". Під час шоу в Ер-Ріяді "Кіт" знову підтвердив намір битися з Деонтеєм Вайлдером.