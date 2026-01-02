В Україні буде новий міністр оборони: Зеленський назвав прізвище

Президент анонсував кадрові зміни в інституціях

У п'ятницю, 2 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив нову особу на посаду міністра оборони. Ним стане Михайло Федоров, який очолює Міністерство цифрової трансформації України та є першим віцепрем'єр-міністром.

Що треба знати:

Зеленський анонсував кадрові зміни у Міноборони

З 2025 міністром оборони був Денис Шмигаль

Як повідомив Зеленський, він прийняв важливе кадрове рішення, яке має покращити роботу структур. Офіційного указу про призначення Федорова ще немає, але президент вже назвав його головою Міноборони.

"Михайло Федоров стане новим міністром оборони України. Будуть ще кадрові рішення в інституціях", — наголосив президент.

Додамо, що у липні 2025 Дениса Шмигаля було призначено на посаду міністра оборони.

Що відомо про Федорова

У 2014 Михайло Федоров закінчив Запорізький національний університет на факультеті соціології та управління. Його політична кар'єра почалась ще у 2014, коли він був кандидатом у депутати Ради.

У 2019 році Федоров став керівником digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Після його обрання був позаштатним радником.

Михайло Федоров. Фото: "Телеграф"

У серпні 2019 став віцепрем'єр-міністром України та міністром цифрової трансформації. За час роботи він зі своєю командою запустили низку сервісів у рамках цифровізації держави.

Про особисте життя Федорова відомо не багато. Має дружину Анастасію та доньку Марію.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський призначив Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента, а Олега Іващенка — головою Головного управління розвідки.

