Дощ, сніг і крига: Україну чекають ще кілька днів складної погоди. Які області підтопить

Синоптики назвали дату можливого потепління

Негода щонайменше три дні ще вируватиме Україною. Прогноз погоди до понеділка не віщує покращення. В частині областей збережеться плюсова температура вдень та мінусова вночі. "Телеграф" зібрав, що відомо про наслідки негоди та коли чекати покращення.

Що потрібно знати:

Негода охопила південь, центр та схід країни

Зафіксовано підтоплення населених пунктів і полів у Миколаївській області

Прогноз погоди свідчить — скоро ще одна хвиля морозів

Наслідки негоди в Україні

У зв'язку з погіршенням погоди школи в кількох областях України перевели на дистанційне навчання. Зокрема це стосується Миколаївської області, де через негоду затопило кілька населених пунктів та поля. Наразі нових опадів не прогнозують.

Вирувала стихія і на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині. Через рясні опади фіксують підтоплення, а там де морози вночі сильніші — все вкрилось кіркою льоду. В Кіровоградській області намагаються подолати наслідки снігопадів, в Олександрії через негоду не працюють комунальні автобуси. На Одещині на автодорозі М-15 Одеса — Рені в ніч на 19 лютого запроваджували обмеження руху через негоду.

Ситуація на Харківщині/ ДСНС

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода не покращиться. На Харківщині продовжаться опади від дощу до снігу, буде слизько. На Вінниччині також ожеледиця та сніг. Очікується погода майже без опадів та морози на Черкащині, Рівненщині, Закарпатті. На 19 лютого небезпеку підтоплення Укргідрометцентр прогнозує у таких областях:

Харківська область — на річці Мерло у місті Богодухів зберігається загроза підтоплення заплав, понижених ділянок і окремих житлових будинків. Діє помаранчевий рівень небезпеки. На річках Уди та Лопань очікується вихід води на заплави — жовтий рівень небезпеки.

— на річці Мерло у місті Богодухів зберігається загроза підтоплення заплав, понижених ділянок і окремих житлових будинків. Діє помаранчевий рівень небезпеки. На річках Уди та Лопань очікується вихід води на заплави — жовтий рівень небезпеки. Кіровоградська область — на річці Інгул та її притоках прогнозується подальше підвищення рівня води з можливим підтопленням прибережних територій. У Кропивницькому можливе часткове затоплення житлових будинків — помаранчевий рівень небезпеки. На інших ділянках — жовтий рівень.

— на річці Інгул та її притоках прогнозується подальше підвищення рівня води з можливим підтопленням прибережних територій. У Кропивницькому можливе часткове затоплення житлових будинків — помаранчевий рівень небезпеки. На інших ділянках — жовтий рівень. Черкаська область — утримання води на заплавах окремих річок басейну Південного Бугу, без загрози житловій забудові. Жовтий рівень небезпеки.

— утримання води на заплавах окремих річок басейну Південного Бугу, без загрози житловій забудові. Жовтий рівень небезпеки. Миколаївська область — підтоплення заплав малих і середніх річок, ризик для сільгоспугідь і низин. Жовтий рівень небезпеки.

— підтоплення заплав малих і середніх річок, ризик для сільгоспугідь і низин. Жовтий рівень небезпеки. Одеська область — вихід води на заплави окремих річок, локальні підтоплення. Жовтий рівень небезпеки.

Прогноз паводків в Україні на 19 лютого

Прогноз погоди Ventusky свідчить — вже за два дні Україну знову скують морози. Слабшими вони будуть на півдні, зокрема в Криму, в північних областях — понад 10 градусів морозу.

Україну заморозить / Ventusky

За даними гідрометцентру протримається така погода кілька днів. Вже з 22 лютого очікується потепління. Незначний мінус вдень варто очікувати на початку наступного тижня тільки на Черкащині, Київщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. В більшості областей температура з 23 лютого — біля нуля та трохи вище.

Прогноз погоди на 20 лютого

Прогноз погоди на 21 лютого

Прогноз погоди на 22 лютого

Прогноз погоди на 23 лютого

Раніше "Телеграф" розповідав, що в столиці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Проте у комунальників може просто не вистачати засобів боротьби з ожеледдю.