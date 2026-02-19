Кулеба запропонував, як провести вибори під час війни. Що каже про голосування Зеленський
Обговорення підготовки до можливих виборів триває, у ЦВК є пропозиції з організації
Провести вибори під час війни можна — за кілька днів та перериваючись на тривоги. В цьому впевнений колишній голова МЗС Дмитро Кулеба Він вважає, що якщо українці "здатні в цьому жаху жити і щодня щось робити, то і на виборчу дільницю сходити зможемо".
Що потрібно знати:
- Кулеба вважає, що вибори можуть тривати кілька днів із перервами на повітряні тривоги
- Чергові вибори мали відбутися навесні 2024 року, однак через повномасштабне вторгнення їх не провели
- Володимир Зеленський заявляв, що ключовим залишається питання безпеки
Свою думку щодо виборів він висловив в інтерв'ю DW. Він наголосив, що вибори не зможуть відбутися за класичною моделлю голосування з 8 ранку до 8 вечора, проте є інший шлях. "Напевно, це має бути розтягнуто на кілька днів, голосування має перериватися на час тривог. Все реально, якщо є бажання і консенсус у суспільстві та серед політичних еліт, що ми маємо пройти цей шлях", — вважає Кулеба.
Що відомо про вибори в Україні
Вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року, проте через повномасштабне вторгнення їх провести не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголошує — першочергове питання безпеки. Україна готова до виборів, але має бути щонайменше двомісячне перемир’я, сказав президент в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни.
В тому ж інтерв'ю він наголосив, що не став би блокувати таку пропозицію з боку США, але росіяни хочуть просто змінити його. Проте Зеленський зауважив, що перемир'я на два місяці не означатиме припинення війни.
Питання виборів — що по закону
Ознаки підготовки до можливого проведення виборів спостерігаються вже кілька місяців. Зокрема була створена робоча група щодо такої можливості. В Центрвиборчкомі підготували пропозиції, які зміни потрібно внести до законодавства, для проведення виборів під час особливого стану. Серед пропозицій — відкриття виборчих центрів за кордоном та цифрова ревізія, адже мільйони українців переїхали через вторгнення Росії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що за припущеннями закордонних ЗМІ, Зеленський може оголосити про проведення виборів в Україні 24 лютого. При цьому підготовку до виборів не почнуть, поки триває активна фаза війни.