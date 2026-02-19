Кулеба запропонував, як провести вибори під час війни. Що каже про голосування Зеленський

Обговорення підготовки до можливих виборів триває, у ЦВК є пропозиції з організації

Провести вибори під час війни можна — за кілька днів та перериваючись на тривоги. В цьому впевнений колишній голова МЗС Дмитро Кулеба Він вважає, що якщо українці "здатні в цьому жаху жити і щодня щось робити, то і на виборчу дільницю сходити зможемо".

Що потрібно знати:

Кулеба вважає, що вибори можуть тривати кілька днів із перервами на повітряні тривоги

Чергові вибори мали відбутися навесні 2024 року, однак через повномасштабне вторгнення їх не провели

Володимир Зеленський заявляв, що ключовим залишається питання безпеки

Свою думку щодо виборів він висловив в інтерв'ю DW. Він наголосив, що вибори не зможуть відбутися за класичною моделлю голосування з 8 ранку до 8 вечора, проте є інший шлях. "Напевно, це має бути розтягнуто на кілька днів, голосування має перериватися на час тривог. Все реально, якщо є бажання і консенсус у суспільстві та серед політичних еліт, що ми маємо пройти цей шлях", — вважає Кулеба.

Що відомо про вибори в Україні

Вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року, проте через повномасштабне вторгнення їх провести не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголошує — першочергове питання безпеки. Україна готова до виборів, але має бути щонайменше двомісячне перемир’я, сказав президент в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Володимир Зеленський, президент України

В тому ж інтерв'ю він наголосив, що не став би блокувати таку пропозицію з боку США, але росіяни хочуть просто змінити його. Проте Зеленський зауважив, що перемир'я на два місяці не означатиме припинення війни.

Питання виборів — що по закону

Ознаки підготовки до можливого проведення виборів спостерігаються вже кілька місяців. Зокрема була створена робоча група щодо такої можливості. В Центрвиборчкомі підготували пропозиції, які зміни потрібно внести до законодавства, для проведення виборів під час особливого стану. Серед пропозицій — відкриття виборчих центрів за кордоном та цифрова ревізія, адже мільйони українців переїхали через вторгнення Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за припущеннями закордонних ЗМІ, Зеленський може оголосити про проведення виборів в Україні 24 лютого. При цьому підготовку до виборів не почнуть, поки триває активна фаза війни.