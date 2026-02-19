Рус

У "Сільпо" новий цінопад - знижки понад 50%: 10 товарів, які можна купити дешевше

Денис Подставной
Знижки на товари встановлюють з різних причин

У "Сільпо" оновилися пропозиції щотижневої акції "Цінотижики". Це означає, що на покупців очікують нові знижки, які можуть досягати 50%.

" Телеграф " розповідає про знижки "Сільпо". Вони діятимуть до 26 лютого.

Товари на знижках:

  • Королівська креветка 100г — 29 гривень замість 59 (знижка 50%)
  • Горіхова паста Nutella 825г — 359 гривень замість 510 (знижка 31%)
  • Сир Bonfetto порційний 100г — 25 гривень замість 56 (знижка 54%)
  • Цукерки Millenium Choco Crunch 100г — 44 гривні замість 82 (знижка 46%)
  • Сьомга Veladis 150г — 159 гривень замість 299 (знижка 47%)
  • Засіб для прання Perwoll 3л — 349 гривень замість 799 (знижки 56%)
  • Круасан Milka Choco — 39 гривень замість 69 (знижка 43%)
  • Сир Моцарелла від Jager 125 г — 42 гривні замість 71 (знижка 40%)
  • Вафлі Світоч Артек 188г — 34 гривні замість 59 (знижка 42%)
  • Молочні сосиски Фарро 500г — 139 замість 219 (знижка 37%)
ЧЧому на товари з’являються знижки

  • Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
  • Для залучення більшої кількості покупців;
  • У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

