В "АТБ" рекордно впала ціна на олію: у конкурентів вона дорожча на 40 гривень
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ціна приємно здивує
Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про значне зниження ціни на один із найбільш затребуваних товарів — трилітрову пляшку соняшникової олії "Щедрий Дар". Цей популярний і ходовий товар можна придбати значно дешевше.
"Телеграф" порівняв ціни на соняшникову рафіновану олію "Щедрий Дар" (3 л) у чотирьох великих мережах. Мова йде за "АТБ", "Ашан", "Фора" та "Сільпо".
Скільки коштує олія в різних магазинах
Для багатьох українців формат упаковки у 3 літри є найбільш економним, проте реальна вигода зараз залежить саме від вибору торговельної мережі:
- "АТБ": Наразі тут діє одна з найкращих пропозицій на ринку. Завдяки знижці, трилітрова пляшка олії коштує всього 275,30 грн.
- "Фора": У цій мережі ціна трохи вища і становить 288,00 грн. Хоча різниця з "АТБ" невелика, на одній пляшці ви все одно переплачуєте майже 13 гривень.
- "Ашан": Тут вартість аналогічної упаковки становить 307,50 грн. Купуючи в "АТБ", ви заощаджуєте понад 32 гривні порівняно з цією мережею.
- "Сільпо": Найвищий цінник серед перевірених магазинів зафіксовано саме тут — 314,00 грн. Таким чином, різниця з "АТБ" сягає майже 40 гривень на одній одиниці товару.
Реальна економія
Різниця у 40 гривень між "АТБ" та "Сільпо" дозволяє покупцеві на зекономлені кошти придбати додатково, наприклад, пачку солі або кілограм цукру.
Раніше "Телеграф" писав, як зекономити на каві і де найвигідніше купити товар.