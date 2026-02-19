В "АТБ" рекордно впала ціна на олію: у конкурентів вона дорожча на 40 гривень

Ціна приємно здивує

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про значне зниження ціни на один із найбільш затребуваних товарів — трилітрову пляшку соняшникової олії "Щедрий Дар". Цей популярний і ходовий товар можна придбати значно дешевше.

"Телеграф" порівняв ціни на соняшникову рафіновану олію "Щедрий Дар" (3 л) у чотирьох великих мережах. Мова йде за "АТБ", "Ашан", "Фора" та "Сільпо".

Скільки коштує олія в різних магазинах

Для багатьох українців формат упаковки у 3 літри є найбільш економним, проте реальна вигода зараз залежить саме від вибору торговельної мережі:

"АТБ": Наразі тут діє одна з найкращих пропозицій на ринку. Завдяки знижці, трилітрова пляшка олії коштує всього 275,30 грн.

"Фора": У цій мережі ціна трохи вища і становить 288,00 грн. Хоча різниця з "АТБ" невелика, на одній пляшці ви все одно переплачуєте майже 13 гривень.

"Ашан": Тут вартість аналогічної упаковки становить 307,50 грн. Купуючи в "АТБ", ви заощаджуєте понад 32 гривні порівняно з цією мережею.

"Сільпо": Найвищий цінник серед перевірених магазинів зафіксовано саме тут — 314,00 грн. Таким чином, різниця з "АТБ" сягає майже 40 гривень на одній одиниці товару.

Реальна економія

Різниця у 40 гривень між "АТБ" та "Сільпо" дозволяє покупцеві на зекономлені кошти придбати додатково, наприклад, пачку солі або кілограм цукру.

