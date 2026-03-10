Весняне тепло змінить холод: коли у Дніпрі впаде температура до +3

Погана погода триматиметься недовго

У Дніпрі найближчими днями встановиться по-справжньому весняна погода, однак триватиме вона недовго. Уже в середині містянам слід чекати помітне похолодання, коли температура вдень опуститься майже вдвічі.

Про це повідомили на ventusky. Погода буде м’якою і доволі комфортною для прогулянок найближчими днями.

Перші дні тижня потішать жителів міста майже квітневим теплом. 11 та 12 березня температура повітря вдень підніметься приблизно до +15°C.

Погода у Дніпрі на 12 березня. Фото: ventusky

На вихідних стане трохи прохолодніше, але все ще по-весняному. У суботу та неділю, 14 та 15 березня, максимальна температура становитиме близько +12°C.

Погода у Дніпрі на 15 березня. Фото: ventusky

Коли похолодає

Після кількох теплих днів температура почне поступово знижуватися. Уже 16 березня денні показники опустяться приблизно до +11°C, що стане початком більш відчутного похолодання.

Найпрохолоднішими днями наступного тижня можуть стати 17 та 18 березня. У цей період вдень очікується лише до +7°C, а вночі та зранку температура знижуватиметься приблизно до +4°C.

Погода у Дніпрі на 18 березня. Фото: ventusky

Уже 19 березня ситуація трохи покращиться — вдень повітря прогріється приблизно до +9°C. А 20 березня температура знову почне зростати, і погода поступово повернеться до більш комфортної весняної.

Погода у Дніпрі на 20 березня. Фото: ventusky

