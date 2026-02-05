Плати податки або суттєвий штраф: житло в Україні хочуть здавати в оренду по-новому

Уряд вже розробляє схеми для легалізації оренди

В Україні планують розробити схему, за якою реєстрація орендодавцями доходів від оренди житла буде вигідніша, ніж "тіньові" договори. Ймовірніше процес відбуватиметься через "Дію".

Про це член робочої групи, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла "Телеграф" у матеріалі ""Слуга народу" для Зеленського зараз не в пріоритеті — Шуляк про вибори, війну та майбутнє Донбасу".

Що треба знати:

Майже усі орендодавці не реєструють доходи від оренди житла через нібито високі податки

Уряд працює над тим, аби вивести ринок оренди житла з "тіні"

Окрім штрафів, планується введення додаткових привілеїв для "офіційників"

За словами Шуляк, наразі майже усі орендодавці не реєструють свої доходи нібито через податки. Однак ці люди не зможуть постійно ховатись від держави. Саме тому Уряд працює над розробкою схеми переходу на "білий ринок".

Першим кроком має стати зменшення податків саме для орендодавців, а наступним — обов'язкова реєстрація договорів оренди у відповідній системі. Однак тут виникає питання: чи потрібен буде нотаріус для кожного договору оренди. Ймовірніше договір буде укладатись через "Дію" та синхронізуватись з іншими реєстрами.

"Коли ми говоримо про обов'язкові речі, то повинна бути якась відповідальність. Якщо людина не реєструє свій договір оренди, то до неї буде застосовуватись висока відповідальність. Наприклад, у вигляді суттєвого штрафу. І люди вже не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, які можуть розказати, податкова, яка може перевірити", — каже нардепка.

Вона додає, що люди, знаючи про ризик штрафу, будуть виходити з "тіні". Окрім того, планується розробка мотивації реєструвати договори оренди. Шуляк переконана, що Україна дійде до цього нововведення. Є чимало українців, які здають квартири в оренду і хотіли б отримувати "білий" дохід, бо коли ти маєш офіційний дохід, простіше працювати з банками, брати кредити, іпотеки.

"Але, дійсно, буде частина людей, які не захочуть показувати [дохід від оренди] тому для них буде розроблена трошки інша система мотивації для того, щоб вони захотіли обов'язково зробити таку реєстрацію і щоб не було вигідно здавати в оренду квартиру без такої реєстрації", — резюмувала депутатка.

