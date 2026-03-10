Провайдери більше не зможуть писати безліміт? Що змінює новий закон про інтернет

Висока конкуренція на ринку значно вплине на один із ризиків ініціативи

З нового року українці отримали інструмент впливу на своїх інтернет-провайдерів. Зміни до закону "Про електронні комунікації" зобов'язали операторів вказувати в договорах реальні параметри швидкості, а не просто "безліміт" у рекламних оголошеннях. "Телеграф" розповість, чи працюють ці норми на практиці та чи не спровокують вони новий стрибок цін на тарифи.

Не просто літери в договорі

Як пояснює Ольга Брус, адвокат АО "EvrikaLaw", ухвалені зміни — це не чергова декларація, а реальне посилення позицій споживача.

Адвокат Ольга Брус

Що змінилося? Відповідно до статті 105 закону, договір з провайдером тепер зобов'язаний містити чіткі характеристики послуги: конкретні показники швидкості передачі даних, технічні параметри, а головне — порядок компенсації, якщо ці обіцянки не виконуються.

Право на правду (ст. 104): Споживач має право отримувати повну та зрозумілу інформацію про послугу.

Зброя абонента (ст. 106): Якщо провайдер системно недодає швидкості, ви маєте право вимагати зменшення плати пропорційно до якості або навіть розірвати договір без штрафів.

Як українці зможуть контролювати якість зв’язку за допомогою смартфона

Оновлений закон дає українцям право контролювати якість зв’язку, але не встановлює, як саме це відбуватиметься технічно. Тож припускаємо, що ключову роль тут відіграватиме спеціальний сервіс QoS Tool – інтегрований інструмент вимірювання якості, який НКЕК розробила спільно з міжнародною компанією Ookla, відомою своїм Speedtest.

Що саме можна перевірити? Окрім звичної швидкості завантаження, закон зобов’язує контролювати глибші технічні параметри:

Час затримки (ping) – він впливає на те, як швидко ви побачите реакцію в онлайн-іграх.

Джиттер (варіація затримки) – відповідає за стабільність відеодзвінків у Zoom або Skype.

Втрата пакетів – критичний показник для хмарних сервісів та VoIP-телефонії.

Саме ці характеристики визначають, чи будете ви комфортно працювати, дивитися відео чи грати без "вильотів" і "пікселів" на екрані.

Швидкість інтернету у Києві

Чому це важливо? Системний контроль за параметрами якості (QoS) створює умови, за яких оператори змушені частіше модернізувати обладнання та розширювати покриття. Інакше вони просто не зможуть відповідати заявленим у договорі характеристикам.

Найвідчутніший інструмент захисту — це стаття 112 оновленого закону. Вона надає користувачу право достроково та без жодних штрафів розірвати договір, якщо оператор систематично порушує встановлені рівні якості. Тобто, якщо ваш Speedtest регулярно фіксує швидкість удвічі нижчу за обіцяну — це вже підстава для розриву відносин без фінансових втрат для вас.

Але хто підтвердить, що ваш замір коректний, а проблема саме в операторі, а не в вашому старому роутері? Тут на сцену виходить регулятор — НКЕК. Відповідно до статей 18-19, саме він встановлює єдині правила вимірювання якості та проводить державний нагляд.

Регулятор уже активно працює: затверджує плани перевірок, бореться з нелегальними сайтами та навіть ініціював реформу ДП "Український державний центр радіочастот". Однак чи дійдуть його прилади до кожного багатоквартирного будинку, де провайдер недодає мегабіти, — велике питання.

Що це означає для вас?

Підсумовує Ольга Брус:

"Закон створив чіткі договірні та регуляторні механізми. Тепер слова "швидкість інтернету" мають юридичне значення. У разі порушень споживач може не просто скаржитися, а вимагати перерахунку або розривати договір без втрат".

Тож стежте за своїми договорами, перевіряйте швидкість і не бійтеся відстоювати свої права. Інструменти для цього тепер є.

Ціни у фокусі: чи доведеться платити більше за швидкість?

Покращення зв’язку потребуватиме суттєвих вкладень в інфраструктуру, і це неминуче вплине на тарифи. Голова профільного підкомітету Сергій Штепа зазначає: закон стимулюватиме операторів покривати не лише міста, а й залізничні магістралі та автошляхи. Адже тепер доведеться відповідати за якість не тільки в договорах, а й за результатами вимірювань регулятора.

Втім, на периферії ситуація залишається неоднорідною. Дані Ookla фіксують у великих містах цілком прийнятну швидкість — наприклад, Київстар у Львові видає 34,67 Мбіт/с.

Але поза межами мегаполісів показники різко падають, а подекуди мобільний зв’язок і взагалі зникає. Тож новий закон покликаний вирівняти цей дисбаланс, створюючи для операторів кращі умови для розширення мережі та забезпечення стабільного з'єднання в кожному куточку України.

Попри додаткові виклики для великих гравців, катастрофічного стрибка цін до європейського рівня не буде. Головний стримуючий фактор — висока конкуренція на ринку, а особливо у великих містах.

Проте це може стати серйозною загрозою для дрібних операторів: якщо вони не зможуть забезпечити належну якість, клієнти просто підуть до тих, хто відповідає стандартам. Держава ж обіцяє через механізм універсальної послуги гарантувати доступ до інтернету навіть у найвіддаленіших регіонах, тож без зв'язку ніхто не залишиться.

Важливо розуміти, що закон безпосередньо не встановлює зобов'язань щодо швидкості у 100 Мбіт/с, як дехто поспішив повідомити. Так само у документі не йдеться про вимогу забезпечувати роботу мереж в автономному режимі протягом 100 годин при відключеннях світла. Обидва ці пункти справді могли б суттєво вплинути на ціну, але наразі вони залишаються радше рекомендаціями, ніж обов'язковими нормативами.

