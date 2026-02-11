Рус

Ще одна категорія українців отримає відстрочку: хто тепер має на неї право (повний список)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Законопроєкт доповнить статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Українські чоловіки, які відслужили за контрактом 18-24, отримають відстрочку. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Депутат. Свої голоси за це рішення віддали 243 народні обранці.

Хто ще в Україні має право на відстрочку у 2026 році

Закон про мобілізацію у статті 23 визначає підстави для відстрочення. Отримають статус такі категорії:

  • батьки-одиначки, батьки чи опікуни дитини з інвалідністю;
  • багатодітні батьки без боргів за аліментами;
  • заброньовані працівники критичної інфраструктури;
  • особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями з Додатка 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу";
  • опікуни повнолітніх дітей чи родичів з інвалідністю чи недієздатністю (за умови постійного догляду);
  • студенти на першій вищій освіті (очна або дуальна форма);
  • вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75;
  • чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;
  • звільнені з російського полону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, які дії ТЦК можуть розцінюватись як порушення Конституції та Європейської конвенції з прав людини. Також було озвучено зафіксовану цифру дій ТЦК, які мають ознаки Кримінальних правопорушень.

Теги:
#Мобілізація #відстрочка #ТЦК #Контракт 18-24