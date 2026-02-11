Ще одна категорія українців отримає відстрочку: хто тепер має на неї право (повний список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Законопроєкт доповнить статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Українські чоловіки, які відслужили за контрактом 18-24, отримають відстрочку. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Депутат. Свої голоси за це рішення віддали 243 народні обранці.
Хто ще в Україні має право на відстрочку у 2026 році
Закон про мобілізацію у статті 23 визначає підстави для відстрочення. Отримають статус такі категорії:
- батьки-одиначки, батьки чи опікуни дитини з інвалідністю;
- багатодітні батьки без боргів за аліментами;
- заброньовані працівники критичної інфраструктури;
- особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями з Додатка 1 наказу Міноборони "Про військово-лікарську експертизу";
- опікуни повнолітніх дітей чи родичів з інвалідністю чи недієздатністю (за умови постійного догляду);
- студенти на першій вищій освіті (очна або дуальна форма);
- вчені та викладачі зі ставкою не менше 0,75;
- чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті;
- звільнені з російського полону.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, які дії ТЦК можуть розцінюватись як порушення Конституції та Європейської конвенції з прав людини. Також було озвучено зафіксовану цифру дій ТЦК, які мають ознаки Кримінальних правопорушень.