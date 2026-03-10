Рада провалила закон про "податок на OLX". Чому він викликав скандал та потрібен МВФ

До проєкту закону мали внести низку змін

Парламент України 9 березня не підтримав у другому читанні законопроєкт №14025 про оподаткування цифрових платформ. Він передбачає внесення змін до ПКУ та Закону про банки щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Що треба знати:

Законопроєкт передбачає оподаткування продажів на онлайн-платформах

Ухвалення документа, який в народі прозвали законом про податок "на OLX", є вимогою МВФ

Законопроєкт вже тричі з грудня не включили до порядку денного, а 11 лютого зняли з розгляду

Про провальні результати голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт, який містить вимоги МВФ по цифрових платформах, підтримали лише 168 народних депутатів.

До другого читання туди Уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ: скасування пільги на посилки до 150 євро, ПДВ для ФОП, закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення воєнного стану. Але Рада сказала ні, — пише Железняк

Що відомо про законопроєкт №14025

У серпні 2025 року Уряд схвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Цей крок є зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт передбачає запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до положень модельних правил ОЕСР та директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року.

Документ охоплює операції через цифрові платформи, зокрема: OLX, Prom, Rozetka, Uber, Bolt, Glovo, Booking, Airbnb та інші маркетплейси-посередники. Зокрема йдеться про такі доходи:

продаж товарів;

оренда нерухомості (житлової, комерційної, місць паркування);

надання особистих послуг;

оренда транспортних засобів.

Передбачається, що ДПС отримуватиме інформацію про доходи фізосіб через операторів цифрових платформ та банки. Цифрові платформи стануть податковими агентами щодо доходів фізосіб-резидентів.

Основні положення документа:

Неоподатковуваний ліміт — до 2 000 євро на рік

Податок сплачується лише з перевищення ліміту

Дохід з різних платформ підсумовується

Які податкові ставки пропонувалися

На доходи, що люди отримуватимуть через цифрові платформи, пропонували нараховувати два види податку. Це воєнний збір в 5% та податок з доходу фізособи. Розмір податку з доходу фізособи залежатиме від відкриття спецрахунку;

якщо продавець товару/послуги повідомив платформі номер свого спеціального поточного рахунку, то податок стягується за ставкою 5% (згідно п.167.2 ст.167 Податкового кодексу);

якщо ж продавець не повідомив реквізити такого рахунку, то застосовується загальна ставка в 18% (згідно п.167.1 ст.167 ПК).

Документ розкритикувала платформа OLX

Платформа OLX розкритикувала законопроєкт №14025, адже він нібито вплине на мільйони українців, які продають вживані речі, вважають в компанії.

Водночас сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo публічно підтримали законопроєкт №14025. Вони вважають, що документ сприятиме прозорості економіки, рівним умовам конкуренції та гармонізації податкових правил України з європейськими стандартами (ОЕСР, DAC7).

Навіщо цей законопроєкт був потрібен

Згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду Україна до кінця березня мала ухвалити пакет заходів податкової політики на 2026 та 2027 роки, який включатиме:

оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий податок на OLX);

оподаткування міжнародних посилок;

скасування з 1 січня 2027 року звільнення від ПДВ для ФОПів, чий обіг перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ;

продовження дії військового збору у 5% й після закінчення воєнного стану;

створення централізованого сховища даних для забезпечення більш прозорої та інтегрованої роботи податкових і митних органів тощо.

Це потрібно було в рамках нової чотирирічної програми фінансування на 8,1 млрд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують розробити схему, за якою реєстрація орендодавцями доходів від оренди житла буде вигідніша, ніж "тіньові" договори. Ймовірніше процес відбуватиметься через "Дію".