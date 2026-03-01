Рус

Чому Кіма не запросили? Війна на Близькому Сході викликала шквал мемів в українців

Вадим Михальченко
В мережі створюють меми про конфлікт США та Ірану. Фото Колаж "Телеграфу"

Українці завжди жартували над життєвими негараздами

Українці продовжують створювати меми про війну на Близькому Сході. Найбільше жартів стосується порівняння бойових дій в Україні та в районі Перської затоки.

В мережі згадали про ухилянтів, "стурбованість" партнерів та популярні в Україні інформаційні канали. "Телеграф" зібрав до вашої уваги деякі з найкращих мемів.

На одному з мемів показана сцена з фільму "Обличчя зі шрамом". На кадрах веселий герой Аль Пачіно та перераховуються великі суми грошей.

"Галичани в цю мить продумують схему переправи дубайців через Перську затоку", — підписане відео.

На наступному мемі фото поважного чоловіка, який розслаблено проводить час за чашкою кави.

"Європейські дипломати, коли війна спалахує в позаробочий час на початку вихідних", — пише автор, наяткаючи на неспішність ухвалення важливих рішень з боку країн Заходу.

Мем про європейців

Також серед цікавих мемів є й поява клонів популярних в Україні Телеграм-каналів. Зокрема, у "Миколаївського Ванька" тепер є "брат близнюк" під назвою "Дубайський Ваньок", а у каналу "Лачен пише" — "Мухамед пише".

Дубайський Ваньок
Мухамед пише

На наступному мемі забражено повідомлення про те, що вибухи чутно на Харківщині та в Абу-Дабі. Натякаючи на абсурдність такої ситуації.

"Сон при температурі 40 градусів", — жартують в мережі.

Мем про вибухи на Харківщині та ОАЕ

Ще один мем звучить так: "Моя ніщєта вже двічі врятувала мене цієї зими: від ротавірусу в Буковелі та від війни ОАЕ", — зазначено в дописі.

Мем про порятунок

На наступному мемі обіграно слова "Донбас" та "Дубай", вірогідно, через схожість ситуації з війною. Так на фоні панорами близькосхідного міста написане слово "Донбай".

Мем про Донбай

Черговий мем зображає масову бійку між чоловіками на яких помістили прапори країн, які приймають участь у війні на Близькому Сході та України, яка спостерігає за цим зі сторони.

Ще один мем показує кадр зі звернення президента Володимира Зеленського, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, в якому він казав, що "не втік". На картинці зображений президент, Давид Арахамія, Андрій Єрмак, Михайло Подоляк та інші, в куфіях.

"Звернення президента: Ми тут. Ми в Дубаї. Ми захищаємо ОАЕ", — жартує автор.

На наступному мемі зображений очільник КНДР Кім Чен Ин, який плаче. Диктатор та його супутниця виглядають дуже засмученими.

"Коли всі бомбардують один одного, а тебе ніхто не запросив", — підписав картинку автор.

На ще одному мемі зображені Адольф Гітлер та Йозеф Геббельс. Вони сміються, нібито почувши новину, що Японія підтримує дії США та Ызраїлю в Ірані.

"Міністр оборони Японії Сідзіро Коїдзумі: Японія підтримує дії США та Ізраїлю в Ірані". — "Ото б ми офігіли від такої новини", — відповідає Гітлер.

На наступному мемі перефразований вірш Тараса Шевченка. Слова адаптовані під реалії сьогодення.

"Іран плаче, Дональд скаче, ракети пускає.

Баба Галя на города розсаду купляє".

"Коротко про ситуацію в світі)", — підписав роботу автор.

Ще один мем — кадр з голівудського фільму "Сутінки". Герої фільму стоять на балконі і, з виразом надзвичайної горделивості на обличчях, зверхньо дивляться на глядачів.

"Екіпаж мобільної вогневої групи дивиться, як ППО ОАЕ не може впоратись з іранськими шахедами", — зазначено на картинці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підірвав соцмережі своїм виступом у Верховній Раді. Під час промови перед парламентом він промовив фразу, яка миттєво стала мемом.

