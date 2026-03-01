Чому Кіма не запросили? Війна на Близькому Сході викликала шквал мемів в українців

Українці завжди жартували над життєвими негараздами

Українці продовжують створювати меми про війну на Близькому Сході. Найбільше жартів стосується порівняння бойових дій в Україні та в районі Перської затоки.

В мережі згадали про ухилянтів, "стурбованість" партнерів та популярні в Україні інформаційні канали. "Телеграф" зібрав до вашої уваги деякі з найкращих мемів.

На одному з мемів показана сцена з фільму "Обличчя зі шрамом". На кадрах веселий герой Аль Пачіно та перераховуються великі суми грошей.

"Галичани в цю мить продумують схему переправи дубайців через Перську затоку", — підписане відео.

На наступному мемі фото поважного чоловіка, який розслаблено проводить час за чашкою кави.

"Європейські дипломати, коли війна спалахує в позаробочий час на початку вихідних", — пише автор, наяткаючи на неспішність ухвалення важливих рішень з боку країн Заходу.

Мем про європейців

Також серед цікавих мемів є й поява клонів популярних в Україні Телеграм-каналів. Зокрема, у "Миколаївського Ванька" тепер є "брат близнюк" під назвою "Дубайський Ваньок", а у каналу "Лачен пише" — "Мухамед пише".

Дубайський Ваньок

Мухамед пише

На наступному мемі забражено повідомлення про те, що вибухи чутно на Харківщині та в Абу-Дабі. Натякаючи на абсурдність такої ситуації.

"Сон при температурі 40 градусів", — жартують в мережі.

Мем про вибухи на Харківщині та ОАЕ

Ще один мем звучить так: "Моя ніщєта вже двічі врятувала мене цієї зими: від ротавірусу в Буковелі та від війни ОАЕ", — зазначено в дописі.

Мем про порятунок

На наступному мемі обіграно слова "Донбас" та "Дубай", вірогідно, через схожість ситуації з війною. Так на фоні панорами близькосхідного міста написане слово "Донбай".

Мем про Донбай

Черговий мем зображає масову бійку між чоловіками на яких помістили прапори країн, які приймають участь у війні на Близькому Сході та України, яка спостерігає за цим зі сторони.

Ще один мем показує кадр зі звернення президента Володимира Зеленського, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, в якому він казав, що "не втік". На картинці зображений президент, Давид Арахамія, Андрій Єрмак, Михайло Подоляк та інші, в куфіях.

"Звернення президента: Ми тут. Ми в Дубаї. Ми захищаємо ОАЕ", — жартує автор.

На наступному мемі зображений очільник КНДР Кім Чен Ин, який плаче. Диктатор та його супутниця виглядають дуже засмученими.

"Коли всі бомбардують один одного, а тебе ніхто не запросив", — підписав картинку автор.

На ще одному мемі зображені Адольф Гітлер та Йозеф Геббельс. Вони сміються, нібито почувши новину, що Японія підтримує дії США та Ызраїлю в Ірані.

"Міністр оборони Японії Сідзіро Коїдзумі: Японія підтримує дії США та Ізраїлю в Ірані". — "Ото б ми офігіли від такої новини", — відповідає Гітлер.

На наступному мемі перефразований вірш Тараса Шевченка. Слова адаптовані під реалії сьогодення.

"Іран плаче, Дональд скаче, ракети пускає.

Баба Галя на города розсаду купляє".

"Коротко про ситуацію в світі)", — підписав роботу автор.

Ще один мем — кадр з голівудського фільму "Сутінки". Герої фільму стоять на балконі і, з виразом надзвичайної горделивості на обличчях, зверхньо дивляться на глядачів.

"Екіпаж мобільної вогневої групи дивиться, як ППО ОАЕ не може впоратись з іранськими шахедами", — зазначено на картинці.

