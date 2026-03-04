Пункт незламності в Багдаді та графіки відключень: яскраві меми про блекаут в Іраку (фото)

У всіх провінціях Іраку стався повний блекаут, який жартома порівнюють з українським

У середу, 4 березня, в Іраку відбулося повне відключення електроенергії. У всіх провінціях країни одномоментно зникло світло.

Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність. Про це повідомляє телеканал Dijlah TV.

Повідомляється, що в Міністерстві електроенергетики Іраку заявили, що можливою причиною відключення світла стала "ізраїльська кібератака". Причому світло вимкнулося навіть у "зеленій зоні" Багдада, де розташовані посольства США та інших країн.

Проте жодних доказів цьому поки що немає. Також уточнюється, що мова йде про повний колапс енергетичної системи по всій країні.

Поки іракці розмірковують над причинами, в соцмережах жартують щодо схожості з ситуацією в Україні. Своєю чергою, "Телеграф" створив кілька веселих мемів з цього приводу.

Кадр зі східним наметом, оснащеним генератором, в якому зібрались люди, відразу нагадує українські реалії. Це "перший в Багдаді пункт незламності".

Багдадський пункт незламності

В цій же тематиці виконаний і мем про графіки відключення "ДТЕК Багдадські електромережі". Це також є прямим нагадуванням про сьогодення українців.

Графік відключень в Багдаді

Також цікавий мем про те, що блекаут вже перестав бути суто українським трендом. Тепер він пішов гуляти світом.

Блекаут пішов гуляти світом

