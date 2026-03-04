Пункт незламності в Багдаді та графіки відключень: яскраві меми про блекаут в Іраку (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У всіх провінціях Іраку стався повний блекаут, який жартома порівнюють з українським
У середу, 4 березня, в Іраку відбулося повне відключення електроенергії. У всіх провінціях країни одномоментно зникло світло.
Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність. Про це повідомляє телеканал Dijlah TV.
Що потрібно знати:
- В Іраку повністю зникло світло
- Інформацію офіційно підтвердили в Міністерстві енергетики країни
- Причини блекауту наразі з'ясовуються
Що відомо блекаут в Іраку
Повідомляється, що в Міністерстві електроенергетики Іраку заявили, що можливою причиною відключення світла стала "ізраїльська кібератака". Причому світло вимкнулося навіть у "зеленій зоні" Багдада, де розташовані посольства США та інших країн.
Проте жодних доказів цьому поки що немає. Також уточнюється, що мова йде про повний колапс енергетичної системи по всій країні.
Меми про блекаут в Іраку
Поки іракці розмірковують над причинами, в соцмережах жартують щодо схожості з ситуацією в Україні. Своєю чергою, "Телеграф" створив кілька веселих мемів з цього приводу.
Кадр зі східним наметом, оснащеним генератором, в якому зібрались люди, відразу нагадує українські реалії. Це "перший в Багдаді пункт незламності".
В цій же тематиці виконаний і мем про графіки відключення "ДТЕК Багдадські електромережі". Це також є прямим нагадуванням про сьогодення українців.
Також цікавий мем про те, що блекаут вже перестав бути суто українським трендом. Тепер він пішов гуляти світом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наклепали смішних мемів про війну на Близькому Сході. Більшість запитує: "Це вже Третя світова чи ні?".