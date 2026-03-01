Скільки ракет та дронів вже запустив Іран та в чому тут погана новина для України

Іранські удари ракетами та дронами носять хаотичний характер

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран почав бити по сусідніх країнах. За два дні випущено більше 450 ракет та понад 350 дронів.

Найбільше дісталось Ізраїлю, ОАЕ, Катару та Бахрейну. Про це відомий OSINT-аналітик на псевдо "Intelschizo" повідомив в мережі Х.

Що потрібно знати:

Іран завдає ракетно-дронових ударів по сусідніх країнах

За два дні випущено майже тисячу засобів повітряного нападу

Перед Україною скоро може постати питання ракет для систем ППО

Скільки ракет та дронів випустив Іран

Всього за період з 28 лютого по 1 березня 2026 року Іран запустив понад 465 ракет та понад 357 дронів. Під обстрілами опинилось 11 країн:

Кіпр — 2 ракети;

Оман — 3 дрони;

Бахрейн — 45 ракет, 9 дронів;

Ірак — 7 залпів ракет і дронів над Ербілем, кілька десятків дронів (9 перехоплено);

Ізраїль — понад 200 ракет, понад 12 дронів;

Йорданія — 13 ракет, приблизно 36 дронів;

Кувейт — кілька ракет, понад 2 дрони;

Катар — 66 ракет;

Саудівська Аравія — до 2+ ракет або дронів;

Сирія — щонайменше 1 ракета;

Об’єднані Арабські Емірати — 140 ракет, 270 дронів.

Updated Iranian attacks now on 11 Countries



🇨🇾 Cyprus 2 Missiles

🇴🇲 Oman 3 Drones.

🇧🇭 Bahrain 45 Missiles 9 Drones

🇮🇶 Iraq Unknown number reports from Erbil 7 volleys of Iranian missiles and drones and Dozens of Drones 9 intercepted.

🇮🇱 Israel 200+ Missiles 12+ Drones

🇯🇴… — Intelschizo (@Schizointel) March 1, 2026

В чому небезпека для України

Популярний український блогер Роман Шрайк зазначив, що така інтенсивність обстрілів на Близькому Сході становить серйозну небезпеку і для нашої країни. Ці події можуть вплинути на постачання ракет для ППО, які отримує Україна від партнерів.

"Наробили пакості, звісно. Потрібно розуміти, що іранську балістику збивали, зокрема, "Петріоти". Це означає, що потім потрібно буде замістити витрачені ракети-перехоплювачі. Оскільки виробництво обмежене, нам цих критично важливих ракет дістанеться менше, ніж могло б", — написав Шрайк

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як може розвиватись війна на Близькому Сході. За його словами, наразі є три найімовірніших сценарія розгортання цього конфлікту.