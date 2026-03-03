Чому США та Ізраїль не можуть швидко "розібратися" з Іраном. Аналітик пояснив, у чому складність

Іран виготовляє понад 100 балістичних ракет на місяць

Режим в Ірані наростив виробництво балістики й на початок операції США та Ізраїлю мав широку номенклатуру балістичного озброєння великої дальності. США й Ізраїль не можуть "миттєво вимкнути" можливість Тегерану завдавати ракетних ударів по сусідах.

Що треба знати:

Іран активно виробляв балістичне озброєння, він має чимало пускових установок

На те, щоб знищити його ракетні можливості, потрібний час

Тегеран застосовує фальшиві позиції та макети пускових установок, що ускладнює цілевказання

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. Він пояснив, що США та Ізраїль намагаються бити по лучнику, а не лише перехоплювати "стріли".

Зокрема, вони завдають ударів по пускових установках, складах, заводах, вузлах логістики, центрах управління й компонентній базі ракетних програм, — зазначив він

Антон Земляний

За словами аналітика, це робиться не лише для того, щоб послабити іранський режим, а й через брак ракет-перехоплювачів. Як напередодні заявив держсекретар США Марко Рубіо, Іран виготовляє понад 100 балістичних ракет на місяць. Водночас американські ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot виробляються темпом лише 5-7 одиниць на місяць.

На початок операції США та Ізраїлю, Іран мав широку номенклатуру балістичного озброєння великої дальності, зокрема значну кількість пускових установок. Тегеран активно використовує мобільні пускові установки, які переміщуються між укриттями, лісистими та гірськими районами, а також підземними сховищами, пояснив аналітик.

Додатково, додав Земляний, застосовуються фальшиві позиції та макети пускових установок. Через це вікно виявлення між переміщенням, маскуванням і запуском часто дуже коротке – це ускладнює цілевказання навіть для потужної розвідки США та Ізраїлю.

США й Ізраїль не можуть "миттєво вимкнути" іранські ракетні можливості, але поступове вибивання пускових, виробничих об’єктів і логістичної інфраструктури вже об’єктивно скорочує потенціал аятол використовувати ракети як головний інструмент регіонального тиску, поширюючи свій терор і на Європу (зокрема, якщо згадати удар по Кіпру), — резюмував Антон Земляний

