Іран може зробити понад десяток бомб. Як створюється "ядерка"

Одна з цілей США в операції проти Ірану — гарантія, що він ніколи не отримає ядерну зброю

Іран міг мати таку кількість високозбагаченого урану, якої вистачило б на створення 11 ядерних бомб. За словами спецпосланця США Стіва Віткоффа, таку заяву зробила іранська делегація під час першого раунду переговорів.

Що треба знати:

На виробництво однієї ядерної бомби треба 40-50 кг збагаченого урану

У листопаді минулого року Іран оголосив про нібито припинення всіх робіт зі збагачення урану

США рішуче налаштовані назавжди позбавити Іран будь-якої можливості отримати "ядерку"

Як пише The Times of Israel, Віткофф додав, що іранські переговорники заявляли про контроль над 460 кг 60% збагаченого урану. Крім того, іранці наполягали, що мають "невід'ємне право" збагачувати ядерне паливо та, стверджує американець, пишалися, що змогли уникнути міжнародних механізмів нагляду.

Якщо іранці стверджували що мають 460 кг збагаченого урану, й цього вистачить на 11 бомб, виходить що на одну бомбу піде майже 42 кг урану. За різними оцінками, маса збагаченого урану, необхідна для створення ядерної бомби, – від 40 до 50 кг.

Скільки урану має Іран за оцінками МАГАТЕ

Варто зазначити, що МАГАТЕ у своєму звіті влітку 2025 року, зазначало, що Іран має запаси збагаченого урану для створення дев'яти бомб, писав Reuters. Уточнювалося, що іранські запаси урану, збагаченого до 60% чистоти, зросли до 408,6 кг.

Як створюється ядерна бомба

Головне у виготовленні ядерної бомби – достатня кількість радіоактивного матеріалу. Необхідний матеріал, що розщеплюється, оптимально — плутоній або уран.

Уран – важкий слаборадіоактивний метал, що існує в природі. Найпоширенішими ізотопами цього металу є уран 238 (U-238) (99,27% у природному урані) або U-235 (0,72%).

Центрифуги для збагачення урану

Обидва з них радіоактивні та можуть розпадатися на інші елементи. Однак саме U-235 піддається примусовому розщепленню під дією нейтронів. Саме це забезпечує активність ядерної бомби.

З 25 000 тонн уранової руди можна отримати лише 50 тонн металу й лише 1% з них буде U-235. Однак видобувати лише необхідний ізотоп неможливо, тому необхідний процес відокремлення U-235 від U-238, це і є збагачення урану.

