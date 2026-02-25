Весна прийде за графіком: коли у Львові буде тепло

Вас приємно здивує температура повітря у місті

Погода у Львові на початку весни 2026 року обіцяє бути приємною та доволі лагідною. На зміну вологому лютому прийде сонячне тепло, яке відчується вже з перших днів календарної весни.

Згідно з прогнозами Meteofor, львів’яни зможуть нарешті сховати важкі зимові куртки, адже березень готує чимало погожих днів. "Телеграф" розповість деталі.

Сонячний старт та найтепліші дні місяця

Весна у місті розпочнеться символічно — з яскравого неба та справжнього потепління. Вже 1 березня, у неділю, хмари розійдуться, а стовпчики термометрів піднімуться до позначки +9°C, даруючи містянам справжній весняний подих. Цей настрій збережеться і впродовж першого тижня, коли денна температура стабільно триматиметься в межах +6…+7°C.

Погода у Львові

Найбільш комфортні періоди, коли сонце радуватиме Львів найчастіше, очікуються 7 березня, а також наприкінці місяця. Зокрема, вихідні 21 та 22 березня обіцяють бути ідеальними для довгих прогулянок, адже синоптики прогнозують ясну безхмарну погоду та стабільні +8°C.

Коли очікувати опади та нічні заморозки

Попри загальну тенденцію до потепління, березень не обійдеться без опадів, які періодично нагадуватимуть про перехідний статус місяця. Невеликий мокрий сніг та дощ можливі у період з 6 по 12 березня, проте вони будуть короткочасними.

Більш вологою видасться середина місяця: з 16 по 20 березня місто накриють весняні дощі, які подекуди змішуватимуться з мокрим снігом. Найбільш інтенсивні опади прогнозують на четвер, 19 березня, коли вологість буде максимальною.

Раніше "Телеграф" писав, що Київ накриє тепло, але поспішати з весняними речами зарано.