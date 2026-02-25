Київ накриє тепло, але треба почекати певних дат у березні

Поки не варто ховати зимові речі

Погода у Києві в перший місяць весни обіцяє бути мінливою, проте тенденція до поступового потепління стане відчутною вже з перших днів березня. Попри те, що лютий затримається нічними морозами, березень впевнено перехопить естафету весняним настроєм.

Синоптики "Мета.Погода" зробили прогноз. "Телеграф" розповість детальніше про погоду у березні.

Загальний прогноз погоди на березень у Києві

Перша декада місяця розпочнеться з невеликих температурних коливань. Вдень стовпчики термометрів триматимуться в межах +1°C…+4°C, проте справжній прорив тепла очікується вже в другій половині березня. Середня денна температура стабілізується на позначці +7°C…+9°C, а нічні заморозки поступово відступлять, поступаючись місцем плюсовим показникам навіть у темну пору доби.

Найсонячніші та найтепліші дні у Києві

Якщо ви плануєте довгі прогулянки або справи на свіжому повітрі, зверніть увагу на ці періоди, коли сонце найчастіше радуватиме киян:

Перший по-справжньому теплий сплеск очікується вже 7 березня , коли стовпчики термометрів підскочать до позначки +10°C . Невдовзі після цього, 10 березня , киян знову порадує ясна сонячна погода з комфортною температурою близько +8°C .

, коли стовпчики термометрів підскочать до позначки . Невдовзі після цього, , киян знову порадує ясна сонячна погода з комфортною температурою близько . Справжнім "золотим періодом" місяця стане проміжок з 19 по 22 березня : чотири дні поспіль у столиці пануватиме безхмарне небо без жодних опадів, а повітря прогріється до +9°C .

: чотири дні поспіль у столиці пануватиме безхмарне небо без жодних опадів, а повітря прогріється до . Наприкінці місяця, у період з 25 по 29 березня, весна остаточно закріпиться в Києві. У ці дні очікується стабільне тепло до +9°C, хоча яскраві сонячні години можуть час від часу чергуватися з легкою хмарністю та першими весняними дощами.

