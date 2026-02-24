Знову сніг та похолодання? Як у Києві змінюватиметься погода до кінця лютого

Стабільних "плюсів" до кінця місяця чекати не варто

Березень у Києві обіцяє порадувати теплом, але до кінця лютого погода буде мінлива. Сильних морозів синоптики не прогнозують, але сніжок подекуди ще пролітатиме.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 25 лютого, протягом дня в Києві йтиме мокрий сніг з дощем. Температура вночі та вдень становитиме 0…+2.

Погода в Києві на 25 лютого

У четвер, 26 лютого, вночі стовпчики покажуть -2...-4 градуси, а вдень температура прогріється до -1...+1 градуса. Буде хмарно, але без опадів.

Погода в Києві на 26 лютого

У п’ятницю, 27 лютого, вночі в Києві знову очікується мороз до -4...-6 градусів, а вдень температура становитиме +1...+3 градуси. Протягом дня очікується мінлива хмарність, але без дощу та снігу.

Погода в Києві на 27 лютого

Субота, 28 лютого, принесе до Києва нічний мороз до -3...-5 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть 0...+2 градуси.

Погода в Києві на 28 лютого

Сайт Ventusky передає, що невеликий мороз очікується у столиці України вночі з 25 лютого по 1 березня, потім температура стане "плюсовою". Найсніжнішим днем буде 25 лютого.

Погода у Києві з 25 по 28 лютого

Подібним прогнозом поділився сайт Weather. За даними, нічні морози в Києві до кінця лютого не опустяться нижче за -4 градуси. Опади очікуються лише завтра, 25 лютого.

Коли до Києва прийде потепління

