Весна придет по графику: когда во Львове будет тепло

Вас приятно удивит температура воздуха в городе

Погода во Львове в начале весны 2026 года обещает быть приятной и довольно ласковой. На смену влажному февралю придет солнечное тепло, которое почувствуется уже с первых дней календарной весны.

Согласно прогнозам Meteofor, львовяне смогут наконец-то спрятать тяжелые зимние куртки, ведь март готовит немало погожих дней. "Телеграф" расскажет детали.

Солнечный старт и самые теплые дни месяца

Весна в городе начнется символически с яркого неба и настоящего потепления. Уже 1 марта, в воскресенье, облака разойдутся, а столбики термометров поднимутся до отметки +9°C, даря горожанам настоящее весеннее дыхание. Это настроение сохранится и в течение первой недели, когда дневная температура будет стабильно держаться в пределах +6…+7°C.

Погода во Львове

Наиболее комфортные периоды, когда солнце будет радовать Львов чаще, ожидаются 7 марта, а также в конце месяца. В частности, выходные 21 и 22 марта обещают быть идеальными для долгих прогулок, ведь синоптики прогнозируют ясную безоблачную погоду и стабильные +8°C.

Когда ожидаются осадки и ночные заморозки

Несмотря на общую тенденцию к потеплению, март не обойдется без осадков, периодически напоминающих о переходном статусе месяца. Небольшой мокрый снег и дождь возможны в период с 6 по 12 марта, однако они будут кратковременными.

Более влажной кажется середина месяца: с 16 по 20 марта город накроют весенние дожди, которые иногда будут смешиваться с мокрым снегом. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют на четверг, 19 марта, когда влажность будет максимальной.

