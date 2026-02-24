Березень здивує Львів несподіваною погодою: коли до міста увірвуться різкі морози

Погода буде мінливою у березні

До Львова після короткочасного потепління знову прийдуть холоди. Вночі температура повітря може опускатися нижче за 0 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, згідно з даними Meteofor, у березні в обласному центрі буде мінлива погода. Початок місяця почнеться з приємних плюсів до +10 градусів, проте вже з 4 по 15 час від часу можуть повертатися нічні морози до -1-3 градусів. Середня температура повітря цього місяця, ймовірно, триматиметься на рівні 0+5 градусів. У другій половині березня можливі часті опади у вигляді дощу.

Песимістичніший прогноз дають синоптики сайту Meteo.ua. Вони вважають, що у другій половині березня морози будуть значно серйознішими — до -10 градусів. І така погода може тривати до кінця місяця. Також можливі опади, проте, за прогнозом, у вигляді дощу.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що Україну з 23 лютого прийде довгоочікуване потепління. Надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Це призведе до зміни погодних умов: посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск, очікуються опади.

На початку березня по всій країні очікується тепла погода. Але при цьому потепління призведе до активного танення снігу, що може спричинити підвищення рівня води в річках та підтоплення окремих низинних територій.

