Зимові речі можна заховати: яка буде погода у Дніпрі в березні

Температура повітря приємно здивує жителів міста

Погода у Дніпрі в березні обіцяє бути лагідною та по-справжньому весняною. Мешканцям міста не варто боятися повернення лютневих морозів — температурні показники впевнено триматимуться вище нуля, а сонячних днів ставатиме дедалі більше.

Синоптики "Мета.Погода" зробили прогноз погоди. "Телеграф" розповість детальніше, чого очікувати у березні.

Погода у Дніпрі на початку березня

Початок березня у Дніпрі пройде під знаком поступового прогрівання повітря. Вже з 2 березня очікується сонячна погода з температурою +7…+8°C. Невеликі нічні заморозки до -1°C можливі лише в перші дні місяця, проте вже з 4 березня навіть вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +3…+5°C. На відміну від переважно сухого початку місяця, саме на 8 березня прогнозується невеликий дощ, який стане чи не єдиним суттєвим опадом у цей період.

Погода у Дніпрі

Якою буде погода у Дніпрі в другій половині березня

Середина місяця у Дніпрі відзначиться стабільністю погодних умов та поступовим підвищенням вологості. Друга декада березня, що триватиме з 9 по 18 число, принесе місту стійкі температурні показники в межах +6…+8°C у денні години.

Більшість днів другої декади будуть хмарними з проясненнями, що є цілком типовим явищем для перехідного весняного сезону, а нічна температура повітря коливатиметься в діапазоні від -1°C до +3°C.

Кінець березня готує для дніпрян справжній сонячний фінал. Весняне тепло завітає до міста вже після 20-го числа, а остання декада місяця нарешті порадує мешканців ясним і безхмарним небом.

