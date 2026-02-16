Такого не побачити більше ніде в світі: чим особливе метро в Харкові

На створення цього об'єкту пішли вимушено, через вторгнення Росії

Харківський метрополітен має чимало визначних особливостей, однак саме тут є те, чого більше ніде не існує. Це метрошкола — навчальний заклад, розташований на семи станціях метрополітену. Виник у 2023 році, адже діти в прифронтовому місті мали мати можливість навчатися офлайн.

Спочатку школу в метро облаштували на п'яти стаціях. Займаються там діти у дві зміни — з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Перша половина дня — молодша школа. На кожній станції були психологи, медики, а дітей з віддалених від метрошколи районів забирають автобусами.

Найбільше класів на станції метро "Університет" — тут вчаться понад 800 дітей. Друга за розміром — метрошкола на станції "Перемога". Учнів батьки приводять до входу в метро і передають тьюторам. Загалом ще діти вчаться на станціях "Метробудівників", "Тракторний завод", "Академіка Павлова","ім. Масельського" і віднедавна "23 серпня".

Школа під землею - діти йдуть до класів

Все, як у звичайній школі — у молодших класів три уроки, на другій перерві — перекус коштом міського бюджету. У старших класів на другій зміні — чотири-п'ять уроків.

Харчування дітей у метрошколі/ Фото: Ігор Терехов

Звичайні парти, малюнки на стінах - та все це станція метро

Класи метрошколи закріплені за 27 ліцеями в Харкові. Саме так, за документами вчаться діти. Дошкільнятам також раді в метрошколі — вони на вихідних мають підготовчі заняття у дві зміни.

Під час перерв діти можуть бавитися

В метро вчаться тисячі дітей різного віку

Мережа підземної школи розширюється — в кінці січня 2026 року відкрили ще одну підземну школу на станції метро "23 серпня", вона стала сьомою. Тут зможуть вчитися понад 350 учнів молодшої та середньої школи.

Інтерактивна дошка в метрошколі/ Фото: Ігор Терехов

Метрошкола — не єдиний спосіб в Харкові вчитись очно, є 7 підземних шкіл та навчальні заклади з протирадіаційними укриттями, але їх дуже мало. Та наявних семи просторів в метро теж не вистачає, тож в місті планують обладнати ще. Загалом до кінця навчального року планували наростити кількість підземних шкіл до 10.

