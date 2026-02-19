Весна не за горами, але спочатку ще більше снігу: синоптик розповів коли буде тепло

Розслаблятися поки зарано

Південний циклон приніс на Черкащину справжню зимову стихію. У деяких районах випало до 150% норми опадів, а на Чернігівщині висота снігу сягнула рекордних 51 см.

Синоптики попереджають: завтра регіон накриє нова порція снігу, після чого вдарять люті морози, які зміняться різкою відлигою. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами метеоролога, станом на ранок 19 лютого найвищий рівень снігового покриву в Україні зафіксовано на метеостанції Покошичі, що на Чернігівщині — там випало 51 см снігу.

На Черкащині найбільше "дісталося" Золотоніщині та Чигиринщині, де лише за 10 годин випало від 13 до 18 мм опадів, що становить 100-150% декадної норми. В інших районах області приріст снігу склав від 4 до 10 мм.

Друга хвиля снігу та морози

У п’ятницю, 20 лютого, новий атмосферний фронт із південного заходу принесе на Черкащину чергову порцію снігу, що додасть ще 3–6 см до висоти покриву. Протягом цієї доби температура повітря триматиметься в межах 4–9° морозу, а на дорогах збережеться ожеледиця.

У вихідні, 21–22 лютого, погоду почне визначати арктичний скандинавський антициклон, що спричинить короткочасне повернення сильних морозів. У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до 13–18° морозу, а вдень очікується від 3° до 8° нижче нуля.

Відлига та загроза підтоплень

Вже з понеділка, 23 лютого, ситуація кардинально зміниться. В Україну прийде хвиля тепла з Атлантики, яка спричинить швидке танення снігу.

Грунт мерзлий, тому тала вода слабо просочуватиметься і її буде забагато під ногами, на автошляхах та прибудинкових територіях, попереджає Віталій Постригань.

Через несправність дренажних систем та велику кількість тало-дощових вод у населених пунктах можливі серйозні підтоплення. Синоптики закликають мешканців низовинних ділянок готуватися до "великої води" вже зараз, адже гумові чоботи стануть головним атрибутом наступного тижня.

Фото Віталій Постригань

