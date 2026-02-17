Сильні морози повернуться у Харків: синоптики назвали дати пікового похолодання

Температура може різко опуститись до -12 градусів

У Харкові до кінця лютого очікується суттєве погіршення погодних умов з акцентом на ще більшому похолоданні. Найнижчі температури, за прогнозом, очікуються наприкінці місяця, але перед тим буде несуттєве потепління.

У цей період також іноді йтимуть опади у вигляді дощу та снігу. Про синоптичну ситуацію спрогнозували у "Мeteo".

За даними прогнозів, в найближчий тиждень температура вдень триматиметься на рівні -5…+2 ° C, а вночі — -8…-3 °C. Місцями можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Водночас синоптики попереджають, що вже за кілька днів морози посиляться.

Найнижчі температурні показники прогнозують у період 25-27 лютого. У ці дні вночі температура може опускатися до -12 °C, а вдень становитиме приблизно -7…-3 °C. Очікується хмарна погода з періодичним снігом. Через поєднання морозу та опадів на дорогах і тротуарах можлива ожеледиця.

Але наприкінці лютого-початку березня прогнозується поступове підвищення температури. Денне повітря може прогріватися до +1…+2 °C, однак нічні морози ще зберігатимуться.

Погода у місті найближчими тижнями. Фото: Мeteo

