"Пимарний" літак намотував кола біля Львова: звідки він узявся, що відомо (карта)

Денис Подставной
Літак над Україною
Літак над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Сервіс не надає жодної інформації про політ

У небі над Україною радари засікли загадковий літак. Він намотував кола прямо біля Львова.

Про це свідчать дані Airnavradar. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, 11 лютого його системи виявили загадковий політ невідомого борту, який здійснював рейс над територією України. Він нібито навертав кола у Львівській області.

Подробиці польоту

За даними радарів, йдеться про невідомий борт, який злетів з аеродрому Черляни (сертифікований постійний злітно-посадковий майданчик, розташований у с. Черляни Львівської області, за 26 км від Львова) та протягом приблизно двох годин здійснював політ над ним. Через деякий час борт, ймовірно, приземлився на аеродром і його маячок зник з радарів.

Примітно, що про літак сервіс не надає жодної інформації — ні бортового номера, ні мети польоту.

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір над нашою країною офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку йдеться або про військовий борт, або про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Чому дані про літаки можуть глючити:

  • передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
  • збої в роботі наземних приймальних станцій,
  • перешкоди в роботі GPS,
  • активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в лютому 2026 року радари вже засікали загадкові рейси.