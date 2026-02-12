"Пимарний" літак намотував кола біля Львова: звідки він узявся, що відомо (карта)
-
-
Сервіс не надає жодної інформації про політ
У небі над Україною радари засікли загадковий літак. Він намотував кола прямо біля Львова.
Про це свідчать дані Airnavradar. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, 11 лютого його системи виявили загадковий політ невідомого борту, який здійснював рейс над територією України. Він нібито навертав кола у Львівській області.
Подробиці польоту
За даними радарів, йдеться про невідомий борт, який злетів з аеродрому Черляни (сертифікований постійний злітно-посадковий майданчик, розташований у с. Черляни Львівської області, за 26 км від Львова) та протягом приблизно двох годин здійснював політ над ним. Через деякий час борт, ймовірно, приземлився на аеродром і його маячок зник з радарів.
Примітно, що про літак сервіс не надає жодної інформації — ні бортового номера, ні мети польоту.
Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повітряний простір над нашою країною офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку йдеться або про військовий борт, або про збій у системі спостереження за польотами.
До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.
"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.
Чому дані про літаки можуть глючити:
- передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.
