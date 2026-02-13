Над Одеською областю помітили пасажирський літак (фотофакт)

Літак вилетів зі столиці Азербайджану

В Україні над Одеською областю було зафіксовано пасажирський літак. Йдеться про рейс AHY703, що виконується авіакомпанією Azerbaijan Airlines літаком типу Embraer E190.

Що потрібно знати:

Самоє прямувало до столиці Молдови місто Кишинів

Борт був зафіксований неподалік міста Ізмаїл на Одещині

З початку повномасштабної війни повітряний простір України закритий для цивільної авіації, тому причин фіксування літаків може бути декілька

Літаки були зафіксовані радарами Flightradar24, онлайн-сервісу, що дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. За його даними, літак над Україною було помічено 10 лютого.

Над Одеською областю Flightradar24 зафіксував літак

Рейс AHY703 виконує авіакомпанія Azerbaijan Airlines літаком типу Embraer E190 — середньомагістральним реактивним лайнером, розрахованим приблизно на 100 пасажирів. На момент публікації літак був за кілька сотень кілометрів від пункту призначення.

Маршрут рейсу: Баку (GYD) - Кишинів (RMO).

Літак типу Embraer E190 зазвичай перевозить:

звичайних пасажирів (туристи, бізнес-мандрівники)

громадян Азербайджану та Молдови

транзитних пасажирів через Баку

представників бізнесу та дипломатичних структур

іноді невеликі партії термінової пошти та комерційного вантажу

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте, системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це може бути пов'язано зі збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки у роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої у роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов’язані з інтенсивним застосуванням у ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

