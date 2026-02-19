У Дніпрі є свій "Пентагон": що розташовано в цій будівлі та який вигляд вона мала раніше

Неофіційна назва будівлі дуже швидко прижилася

У Дніпрі є будівлі з незвичайними назвами, які розуміють лише місцеві жителі. Одна з таких — дев’ятиповерховий житловий будинок на Слобожанському проспекті, який давно прозвали "Пентагоном". Окрім незвичайної назви, будівля вважається одним із найдовших будинків міста і поступається за розмірами тільки "Китайській стіні" на житловому масиві "Перемога".

"Телеграф" розповість, як з’явилася назва "Пентагон" та як змінювалася ця будівля.

Коли збудували "Пентагон"

Довгий багатоповерховий будинок на Слобожанському проспекті (раніше називався проспект імені газети "Правда") був збудований у 1970 році. Будівля одразу отримала два адресні номери — 106 та 108.

"Пентагон" — один із найдовших будинків у Дніпрі. Фото: Facebook/Калинова Дніпро

Спочатку будинок задумували як гуртожиток. Тимчасове житло тут знаходили працівники будівельних комбінатів, молоді вчителі та діячі сфери мистецтва. Житло поділялося на "жіночу", "чоловічу" та "сімейну" частини, але з часом такі суворі межі були скасовані. Пізніше частину кімнат перетворили на малосімейні квартири.

Як з’явилася назва "Пентагон"

До розпаду СРСР усередині гуртожитку діяли суворі правила: спільний телевізор, заборонялося приводити гостей, після певного часу доступ до будівлі був закритий. Після 1991 року правила пом’якшилися, і мешканці масово почали встановлювати телевізори у своїх кімнатах. На початку 1990-х із кабельним телебаченням були труднощі, а звичайні антени погано ловили сигнал.

Майже на кожному вікні висіли супутникові тарілки. Фото: dnepr.info

Рішенням стали супутникові тарілки, які встановлювали майже біля кожного вікна. Велика кількість "тарілок" зробила будинок схожим на шпигунський центр, і він отримав назву "Пентагон".

Як змінювався "Пентагон"

З часом до телевізорів додалися водонагрівачі, кондиціонери, кухонна техніка та обігрівачі. Електропроводка будівлі спочатку не була розрахована на таке навантаження, і в ній регулярно виникали пожежі. Також трапляються перебої з водою та газом.

Мурал на "Пентагоні" у Дніпрі. Фото: dp.informator.ua

У 2017 році на будівлі з’явився ще один відомий символ — мурал із зображенням дівчини з кучерявим волоссям. Його намалювала команда "Арт-студія 4 шлях" із Маріуполя.

"Пентагон" після тепломодернізації. Фото: Facebook/Калинова Дніпро

У 2024 році "Пентагон" помітно змінився. У під’їздах зробили ремонт, встановили нові вікна, фасад будинку утеплили та зробили різнокольоровим. Тепер на будинку немає численних супутникових тарілок, як і яскравого муралу.

