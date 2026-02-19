Це поліське містечко здобуло цікаву славу: де знаходиться Баранівка і чому її так назвали

Маленьке місто на півночі Житомирщини зберігає більше таємниць, ніж здається на перший погляд

Баранівка — затишне місто на півночі Житомирської області — належить до найдавніших населених пунктів регіону. Вперше вона згадується в літописах 1565–1566 років.

Відтоді місто пройшло довгий і непростий шлях: від невеликого поселення на торгових шляхах до знаного центру фарфорового виробництва України. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Як з'явилась назва: між легендами та реальністю

Походження топоніма "Баранівка" оповите кількома народними переказами. За найпоширенішою версією, засновником поселення був чоловік на ім'я або з прізвиськом Баран — саме він нібито і дав назву майбутньому місту.

Інша легенда пов'язана з господарською діяльністю місцевих жителів: через цю місцевість пролягав шлях, яким переганяли отари баранів. Вівчарство було настільки розвиненим і помітним заняттям, що назва "Баранівка" природно прижилася серед людей. Є й третя версія — про мисливців і ремісників у лісах, що оточували поселення. Але яке б пояснення не було ближче до істини, символом краю незмінно залишалась вівця.

Стела на в’їзді в місто

Крізь століття: від Речі Посполитої до фарфорової слави

У XVI–XVII століттях Баранівка входила до складу Речі Посполитої. Після поділів Польщі наприкінці XVIII століття місто опинилося під владою Російської імперії. Саме в той період воно почало активно розбудовуватися: з'явилися ремісничі цехи, почали проводитися ярмарки, було зведено першу церкву.

Справжній злет у розвитку Баранівки припав на кінець XIX століття, коли тут заснували Баранівський порцеляновий завод. Його продукція швидко здобула заслужений відгук у всій тодішній імперії. Особливо цінувалися вишукані сервізи з тонкого білого фарфору та декоративні фігурки — вони згодом стали справжнім символом міста і всього Полісся.

Декоративна тарілка з Баранівки

У радянські часи Баранівка не втратила промислового значення. Разом із порцеляновим виробництвом тут розвивалася легка та харчова промисловість. Слава баранівського заводу поширилася далеко за межі України.

Експонати Баранівського музею порцеляни

Баранівка сьогодні

Нині Баранівка є адміністративним центром однойменної громади. Від Житомира воно лежить приблизно за 70 км на північний захід, а від Києва — орієнтовно за 200 км на захід. Місто бережно зберігає свою історичну пам'ять, відроджує місцеві традиції й з гордістю згадує про фарфоровий завод, що прославив Полісся на весь світ.

Мандрівників, які завітають сюди, приваблює особлива атмосфера: спокій невеличкого поліського міста, старі будівлі з червоної цегли та мальовнича річка Случ, на берегах якої кілька століть тому і зародилося це поселення. Баранівка — місце, де легенди живуть поруч із реальністю, а кожен камінь мостової, здається, пам'ятає смак часу.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке ледь не стало частиною ідеології СРСР. Зазначимо, що за однією з версій, сучасна його назва з'явилася ще в 1788 році.