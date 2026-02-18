Яка максимальна пенсія в Україні: наскільки зросла у 2026 році

Максимальна сума пенсійних виплат у нашій країні обмежується десятьма мінімальними виплатами

На українських пенсіонерів з 1 березня чекає традиційна індексація. Але частина виплат зросла вже з січня, зокрема й максимальні виплати.

"Телеграф" розповідає про найбільші пенсії в Україні. Слід нагадати, що максимальна сума пенсійних виплат у нашій країні обмежується десятьма мінімальними виплатами, які у 2025 році перебували на рівні 2361 гривня. Тобто максимальна пенсія становила 23 610 гривень.

2026 року мінімальна пенсія зросла до 2 595 гривень. Відповідно, максимальні виплати тепер сягають розміру 25 950 гривень.

