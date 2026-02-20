Рус

Могло б виповниться 36 років. Від чого помер зірка "Каламбуру" Сергій Гладков і як виглядає його могила

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Гладков Новина оновлена 20 лютого 2026, 14:10
Сергій Гладков. Фото Колаж "Телеграфу"

У актора залишилися дружина і дві доньки

Цієї п’ятниці, 20 лютого, міг би відзначати день народження відомий український актор Сергій Гладков, який пішов із життя три роки тому. Він прославився завдяки гумористичним шоу "Каламбур", "Маски-шоу" та "Село дурнів", де зіграв привабливого веселого вусаня.

Що потрібно знати:

  • Сергій Гладков був відомим українським актором та сценаристом
  • Він створив культові образи, включаючи Мужика з рубрики "Село дурнів"
  • Гладков помер 19 жовтня 2023 року в Одесі

Майбутній актор народився 1963 року в Харкові, але студентські роки провів в Одесі, навчаючись у Політехнічному інституті на факультеті машинобудування та робототехніки. Під час навчання також пройшов курси з режисури та пантоміми.

Сергій Гладков

Гладков став відомий як актор, сценарист та звукорежисер. У 1985 році заснував першу клоунську трупу "Пантофон", що стала прототипом майбутніх проєктів "Магазин Фу" та "Село дурнів". Пізніше він брав участь у "Маски-шоу".

Мужик вусань Село дурнів грав Сергій Гладков

Широку популярність Сергій отримав завдяки тележурналу "Каламбур", який виходив із 1996 по 2001 рік. Особливо глядачам запам’ятався його персонаж Мужик із рубрики "Село дурнів". Серед інших помітних образів Сергія — Невдаха з "Бару Каламбур", Дранкель із "Залізного капута" і Місіс Бурпул з "Крутого піке".

Сергій Гладков

2020 року Гладков пішов на пенсію і жив в Одесі з дружиною Наталією Ізуграфовою та двома дочками — Оленою та Світланою. Артист помер 19 жовтня 2023 року у віці 60 років.

Сергій Гладков дружина Наталія Ізуграфова
Сергій Гладков із дружиною
Сергій Гладков

Актор Олексій Агоп’ян в інтерв’ю OBOZ.UA повідомив, що причиною смерті його друга стала коронавірусна інфекція; раніше він переніс операцію на суглобі, і вірус посилив його стан. Прощання з Гладковим відбулося 21 жовтня 2023 року, а поховано його на Новоміськом цвинтарі в Одесі. У мережі немає фото, як зараз виглядає могила артиста.

Новоміський Таїровський цвинтар у Одесі
Новоміський (Таїровський) цвинтар у Одесі

Раніше повідомлялося, що 19 лютого помер американський актор Ерік Дейн. Він був зіркою серіалів "Анатомія Грей" та "Ейфорія".

Теги:
#Смерть #Маски шоу #Каламбур #Сергій Гладков