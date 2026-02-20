Могло б виповниться 36 років. Від чого помер зірка "Каламбуру" Сергій Гладков і як виглядає його могила

У актора залишилися дружина і дві доньки

Цієї п’ятниці, 20 лютого, міг би відзначати день народження відомий український актор Сергій Гладков, який пішов із життя три роки тому. Він прославився завдяки гумористичним шоу "Каламбур", "Маски-шоу" та "Село дурнів", де зіграв привабливого веселого вусаня.

Що потрібно знати:

Сергій Гладков був відомим українським актором та сценаристом

Він створив культові образи, включаючи Мужика з рубрики "Село дурнів"

Гладков помер 19 жовтня 2023 року в Одесі

Майбутній актор народився 1963 року в Харкові, але студентські роки провів в Одесі, навчаючись у Політехнічному інституті на факультеті машинобудування та робототехніки. Під час навчання також пройшов курси з режисури та пантоміми.

Гладков став відомий як актор, сценарист та звукорежисер. У 1985 році заснував першу клоунську трупу "Пантофон", що стала прототипом майбутніх проєктів "Магазин Фу" та "Село дурнів". Пізніше він брав участь у "Маски-шоу".

Широку популярність Сергій отримав завдяки тележурналу "Каламбур", який виходив із 1996 по 2001 рік. Особливо глядачам запам’ятався його персонаж Мужик із рубрики "Село дурнів". Серед інших помітних образів Сергія — Невдаха з "Бару Каламбур", Дранкель із "Залізного капута" і Місіс Бурпул з "Крутого піке".

2020 року Гладков пішов на пенсію і жив в Одесі з дружиною Наталією Ізуграфовою та двома дочками — Оленою та Світланою. Артист помер 19 жовтня 2023 року у віці 60 років.

Сергій Гладков із дружиною

Актор Олексій Агоп’ян в інтерв’ю OBOZ.UA повідомив, що причиною смерті його друга стала коронавірусна інфекція; раніше він переніс операцію на суглобі, і вірус посилив його стан. Прощання з Гладковим відбулося 21 жовтня 2023 року, а поховано його на Новоміськом цвинтарі в Одесі. У мережі немає фото, як зараз виглядає могила артиста.

Новоміський (Таїровський) цвинтар у Одесі

