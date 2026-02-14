Скільки в Україні пенсіонерів: ПФУ розкрив інформацію (документ)

Щорічне скорочення кількості людей пенсійного віку становить близько 150-200 тисяч осіб

В Україні на початку 2026 року нараховується 10,2 мільйона пенсіонерів. За останні сім років країна втратила понад мільйон людей пенсійного віку.

Про це повідомив Пенсійний фонд України у відповіді на запит редакції "Телеграфу". Дані отримані за результатами державного статистичного спостереження станом на 1 січня 2026 року.

Як кількість пенсіонерів в Україні змінювалась з року в рік

Порівняно з попередніми роками кількість людей пенсійного віку в країні постійно зменшується. У 2019 році пенсію отримували близько 11,3 мільйона українців. За сім років показник скоротився більш ніж на мільйон осіб.

Відповідь на запит "Телеграфу".

Динаміка за останні роки виглядає так: 2020 рік — 11,2 мільйона, 2021-й — 10,95 мільйона, 2022-й — 10,73 мільйона, 2023-й — 10,54 мільйона, 2024-й — 10,34 мільйона. Щороку кількість пенсіонерів зменшувалася приблизно на 150-200 тисяч людей.

Кількість пенсіонерів в Україні - інфографіка

Основними причинами скорочення є висока смертність серед людей похилого віку та виїзд частини пенсіонерів за кордон через війну. Багато літніх українців змушені були покинути країну разом із родинами або самостійно шукати безпечніше місце для життя.

