Індексація у березні: чия пенсія виросте на майже 1000 гривень

З 1 березня в Україні очікується традиційна індексація пенсій на 12,1%. Тим, хто отримує до 4 тисяч гривень, виплати збільшаться лише на кілька сотень гривень, а для пенсій до 6 тисяч гривень доплата становитиме не більше 726 гривень.

"Телеграф" підрахував, якого підвищення чекати тим українцям, чиї пенсії складають понад 6 тисяч. Вирахувані суми можуть відрізнятись від фактичних.

Якщо розмір розрахункової пенсії від 6000 до 8000 гривень, то:

пенсія 6000 грн — надбавка десь 726 грн;

пенсія 6500 грн — надбавка приблизно 786,5 грн;

пенсія 7000 грн — надбавка близько 847 грн;

пенсія 7500 грн — підвищиться на 907,5 грн;

пенсія 8000 грн — виросте на 968 грн.

У кого не виростуть виплати у березні

Як раніше повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін, пенсії не перераховуватимуть тим, кому виплати вже підвищили до мінімального гарантованого рівня для соціально вразливих людей. Також підвищення не передбачене для пенсіонерів, які отримують максимальну суму — 25 950 гривень. Крім того, без змін залишаться виплати прокурорам і суддям у відставці.

