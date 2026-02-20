Рус

Понад 2 млн грн за рік: хто став лідером серед очільників ОВА за зарплатою (документ)

Галина Михайлова ,
Віталій Кім 20 лютого 2026, 12:03
Віталій Кім. Фото Колаж "Телеграф"

За рік було утримано 491 707 грн податків та зборів

Лідером серед голів областей за отриманою зарплатою можна вважати Віталія Кіма. Голова Миколаївської ОДА/ОВА за 2025 рік отримав понад 2 млн гривень зарплати, щоправда, до вирахування податків.

Що потрібно знати:

  • Після сплати податків "на руки" виплачено понад 1,6 млн грн
  • Щомісячні надбавки за доступ до держтаємниці
  • Доплати за відрядження (окрім липня та жовтня) сумарно перевищили 350 тис. грн

Як стало відомо "Телеграфу" із відповіді обладміністрації Миколаївщини, посадовий оклад Кіма змінювався двічі за 2025 рік. З 1 січня він отримував 148 136 грн, з 1 квітня — 163 034 грн, з 1 липня — 158 355 грн. Голова ОДА/ОВА також мав надбавки у зв'язку з роботою, що передбачає доступ до державної таємниці — від понад 11 тисяч до майже 24,5 тисячі гривень на місяць.

Також, окрім липня та жовтня, Кім отримував доплату за відрядження, загальною сумою нарахувань понад 350 тисяч, а у серпні та грудні мав лікарняний. Загальні нарахування за рік склали 2 137 857 грн, з яких "на руки" виплачені 1 646 150 грн.

Зарплата Віталія Кіма в 2025 році
Зарплата Віталія Кіма в 2025 році

У відповіді на запит "Телеграфу" також зазначено, що начальнику Миколаївської ОВА матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань не надавалась.

Зарплата Віталія Кіма в 2025 році, відповідь на запит
Відповідь на запит "Телеграфу"

Віталій Кім: що відомо

Віталій Кім
Віталій Кім

Віталій Кім народився в Миколаєві. Має освіту за спеціальністю "економіка підприємств" та "державне управління". Працював у інвестиційній, аудиторській, аналітичній сферах. З 25 листопада 2020 — голова Миколаївської обласної державної адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Кім був популярним в соцмережах через свої відеозвернення. Відомо, що він одружений та багатодітний батько.

