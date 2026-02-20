Понад 2 млн грн за рік: хто став лідером серед очільників ОВА за зарплатою (документ)
За рік було утримано 491 707 грн податків та зборів
Лідером серед голів областей за отриманою зарплатою можна вважати Віталія Кіма. Голова Миколаївської ОДА/ОВА за 2025 рік отримав понад 2 млн гривень зарплати, щоправда, до вирахування податків.
- Після сплати податків "на руки" виплачено понад 1,6 млн грн
- Щомісячні надбавки за доступ до держтаємниці
- Доплати за відрядження (окрім липня та жовтня) сумарно перевищили 350 тис. грн
Як стало відомо "Телеграфу" із відповіді обладміністрації Миколаївщини, посадовий оклад Кіма змінювався двічі за 2025 рік. З 1 січня він отримував 148 136 грн, з 1 квітня — 163 034 грн, з 1 липня — 158 355 грн. Голова ОДА/ОВА також мав надбавки у зв'язку з роботою, що передбачає доступ до державної таємниці — від понад 11 тисяч до майже 24,5 тисячі гривень на місяць.
Також, окрім липня та жовтня, Кім отримував доплату за відрядження, загальною сумою нарахувань понад 350 тисяч, а у серпні та грудні мав лікарняний. Загальні нарахування за рік склали 2 137 857 грн, з яких "на руки" виплачені 1 646 150 грн.
У відповіді на запит "Телеграфу" також зазначено, що начальнику Миколаївської ОВА матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань не надавалась.
Віталій Кім: що відомо
Віталій Кім народився в Миколаєві. Має освіту за спеціальністю "економіка підприємств" та "державне управління". Працював у інвестиційній, аудиторській, аналітичній сферах. З 25 листопада 2020 — голова Миколаївської обласної державної адміністрації.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Кім був популярним в соцмережах через свої відеозвернення. Відомо, що він одружений та багатодітний батько.