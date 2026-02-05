Не буде ні доплат, ні індексації: скільки втрачає пенсіонер, який працює

Продовження роботи після виходу на пенсію точно впливає на суму виплат

Робота після виходу на пенсію може давати додатковий дохід, але не всі знають про деякі нюанси. Частина пенсії та доплат тимчасово не нараховується, і це впливає на загальний дохід у майбутньому.

Що втрачає пенсіонер, який продовжує працювати, з'ясував "Телеграф". Перш за все він не матиме право на автоматичну індексацію свого нарахування на відпочинку.

Як робота після виходу на заслужений відпочинок впливає на пенсію та доплати

Згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонер, який продовжує офіційно працювати, не отримує автоматичну індексацію пенсії, передає "На пенсії". При цьому доступний власний перерахунок виплат, а частина доплат нараховується лише після завершення роботи. Навіть відстрочка виходу на пенсію на 60 місяців або більше дає щомісячне зростання пенсії на 0,5-0,75%, що покриває лише частину втрат від недоотриманих виплат.

За підрахунками, пенсіонер із відкладеним виходом на пенсію на 5 років із початковою виплатою 7 000 грн втрачає близько 420 000 грн недоотриманих виплат. Якщо пенсія зростає до 10 150 грн, для повної компенсації знадобиться майже 12 років. Таким чином, працюючий пенсіонер отримує гроші зараз, але в довгостроковій перспективі фінансово недоотримує.

Пенсіонер. Фото: Телеграф

Основні види доплат, які втратить пенсіонер, якщо працюватиме:

Вікові надбавки : 300 грн щомісяця (70–74 роки), 456 грн (75–79 років), 570 грн (80+ років);

: 300 грн щомісяця (70–74 роки), 456 грн (75–79 років), 570 грн (80+ років); Доплата одиноким пенсіонерам : 40% від прожиткового мінімуму для пенсіонерів, що не працюють, старше 80 років, які живуть самі та потребують догляду (1038 грн у 2026);

: 40% від прожиткового мінімуму для пенсіонерів, що не працюють, старше 80 років, які живуть самі та потребують догляду (1038 грн у 2026); За наднормативний стаж : 1% від мінімальної пенсії за кожен рік роботи понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, приблизно 25,95 грн за рік у 2026;

: 1% від мінімальної пенсії за кожен рік роботи понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, приблизно 25,95 грн за рік у 2026; "Чорнобильська" доплата : 2361-2600 грн щомісяця для непрацевлаштованих пенсіонерів у зоні відселення або добровільного переселення;

: 2361-2600 грн щомісяця для непрацевлаштованих пенсіонерів у зоні відселення або добровільного переселення; Допомога по догляду : для осіб, які потребують постійного стороннього догляду.;

: для осіб, які потребують постійного стороннього догляду.; Допомога ВПЛ: у 2026 році продовжується для ВПЛ-пенсіонерів, що не працюють, із пенсією до 10 380 грн.

Для більшості доплат, крім вікових, критичною умовою є статус непрацюючого пенсіонера. При працевлаштуванні або звільненні необхідно повідомляти Пенсійний фонд, оскільки надбавки переглядаються автоматично.

