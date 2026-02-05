Транспортний колапс у Києві: чому влада не впоралась зі снігом

Погода не головна причина

Сьогодні, 5 лютого, Київ накрив снігопад, через що утворились затори та перебої в роботі громадського транспорту. А тротуари через ожеледицю стали ще більш слизькими та небезпечними для пішоходів. Кияни скаржаться на складнощі пересування містом, в той час, як влада звітує, що техніка та люди працюють на повну потужність. Натомість експерти відзначають – поточна ситуація стала поєднанням кількох факторів, і погода тільки підсилала негативний ефект.

"Телеграф" зібрав, що відомо про кількість опадів, зусилля комунальників та дізнався думку фахівців.

Київ у заторах: техніки багато, але сніг та ожеледиця все одно перемагають

Від ночі 5 лютого Київ засипає снігом, а також спостерігається ожеледиця та відчутний мороз – 4-6 градусів нижче нуля. Додатково впливає на відчуття комфорту на відкритому повітрі південно-східний вітер, швидкістю 7-12 м/с. Про такі показники повідомляли в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 5 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Кияни та мешканці області нібито через характерні для зимового періоду погодні умови сьогодні зіткнулись з ускладненнями руху транспорту. Затори утворились на основних під’їздах до Києва та на вулицях столиці, крім того виникали проблеми з подоланням підйомів для габаритних автівок через слизьке дорожнє покриття. Наприклад, про колапс на Броварській трасі повідомляла на своїй сторінці у Facebook депутат ВР Ірина Геращенко. Також медіа зазначали, що корки утворились на Житомирській та Варшавській трасах, та називали напруженою ситуацію і на в’їзді до столиці з боку Одеської траси.

Затор через снігопад на трасі в Києві. Фото: місцеві канали

У міської влади реакція на проблеми на дорогах і критику киян була традиційною – звіт про кількісні показники задіяних ресурсів. За даними КМДА, розчисткою доріг та обробкою протиожеледними засобами з ночі займалось 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 61 бригада (408 працівників) вручну чистили зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів тощо. В пізніших повідомленнях додалось ще 37 машин (загальна цифра вийшла 295) та 10 бригад з ручного прибирання (загалом стало 71 та 430 комунальників).

Розчистка снігу в Києві 5 лютого. Фото: місцеві канали

Заради справедливості зазначимо – це значно більше ніж у попередні сніжні дні. Наприклад, 31 січня цього року працювало на столичних вулицях лише 128 одиниць техніки, а 28 грудня 2025 – 182. Меншою була і кількість бригад з ручного прибирання.

Але мешканців столиці не стільки цікавлять зусилля, як результат, а з ним сьогодні виникли проблеми. Та й на це у чиновників знайшлось пояснення. В повідомленні про виконання робіт з розчищення доріг столиці є одна примітка, якою посадовці нібито зняли з себе відповідальність. А саме в КМДА наголосили: "Ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо".

Прокоментував ситуацію і особисто міський голова Віталій Кличко, який пов’язав проблеми з розчисткою доріг з великим автомобільним трафіком на фоні снігопаду. А також показово дав доручення комунальникам посилити роботи та закликав киян за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті та не паркувати його в недозволених місцях.

Фахівці пояснюють: колапс на дорогах не тільки погодою

Експерти в розмові з "Телеграфом" відзначають, що на транспортну ситуацію сьогодні вплинуло кілька факторів. Зокрема, в ГО "Пасажири Києва" зазначили: 5 лютого частина вулиць в Києві перекривалась через візит іноземних делегацій. В купі з погодними умовами це могло дати такий складний результат, або посилити негативний ефект від непогоди.

Схиляється до думки, що транспортний колапс спричинений поєднанням кількох факторів, а саме загальною перевантаженістю доріг, конструктивними обмеженнями транспортної системи та складними погодними умовами – і транспортний планувальник Дмитро Беспалов.

– Погода – це фактор, який безумовно підсилює затори. Але в Києві навіть без снігопадів трафік доволі ускладнений. Принаймні був, бо наразі складається враження, що деякі кияни дослухалися до пропозиції мера і таки виїхали з міста. Але висновки можна буде робити по закінченню опалювального сезонна. Загалом затори – це дефіцит, дисбаланс між попитом і пропозицією, бо багато людей хочуть переміщатися дорогами на автомобілях і, власне, їм всім не вистачає місця. Для того, щоб з цим боротися, потрібно розвивати громадський транспорт. Але наразі Київ через відсутність електрики втрачає його частину, а саме наземного, – відзначив Беспалов.

Співрозмовник також наголосив, що проблему з розчищенням доріг теоретично могло вирішити збільшення ресурсів та додаткова техніка. Але з одного боку – утримувати її заради використання лише кілька тижнів на рік – дорого, а через дефіцит кадрів, викликаний війною, може виникнути і проблема з водіями для снігоприбиральних машин, тракторів тощо.

- На мій погляд, подібно до того як у нас оголосили надзвичайний стан в енергетиці, можна застосовувати цей підхід до транспортної системи. І відповідно менеджмент у місті проводити з урахуванням цього, – відзначив Беспалов.

На питання, що могла, але не зробила влада, експерт відзначив: оскільки проблема в транспортній сфері має накопичувальний ефект і посилюється війною не спрацюють рішення мирного часу. З огляду на це варто зосередитися не на критиці владі, а на власному вкладі.

- Критикувати наразі не має сенсу. Здається, в тій ситуації, як я б назвав "ідеального шторму" найефективніша влада б не спрацювала. Навіть якби ми київських клерків та менеджерів замінили на нью-йоркських і вони б не справилась. На мій погляд, єдине, що нам зараз потрібно, згуртуватись і кожному робити щось у межах сил і компетенції. Я, наприклад, куплю пачку солі і буду посипати там, де мені слизько буде пересуватися. Але після закінчення зими потрібно проаналізувати роботу влади, комунальників та зробити висновки, аби краще підготуватися до "наступного раунду". Адже я не думаю, що це остання зима з такими викликами, – резюмував Беспалов.