Такого не було 70 років: на Україну суне аномальна холоднеча

Вихідні зі снігом, робочий тиждень – з сильними морозами: синоптики попереджають про небезпеку

Українців попереджають про різке погіршення погодних умов. На початку наступного тижня повернуться морози.

Черговий інженер-синоптик Волинського гідрометцентру Світлана Гончаренко розповіла, коли саме варто готуватися до сильних морозів та ожеледиці. За її словами, найближчими днями, 6-8 лютого, Волинь перебуватиме на периферії циклону. Атмосферні фронти один за одним переходитимуть через територію області.

У п'ятницю, 6 лютого, опади йтимуть переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, подекуди з дощем. 8 лютого перейде в невеликий сніг.

7-8 лютого місцями очікується налипання мокрого снігу та слабка ожеледь. Температура вночі коливатиметься від трьох градусів морозу до двох тепла, удень – від нуля до п'яти градусів морозу.

З 9 лютого почнеться поступове зниження температури. Область потрапить під вплив антициклону, центр якого зараз розташований над Росією і поступово зміщується на південь.

"9-10 лютого температура опуститься до 16-21 градуса нижче нуля вночі. Удень також буде холодно: у понеділок, 9 лютого, очікується від 6 до 11 градусів морозу, а у вівторок, 10 лютого – від 4 до 9 градусів нижче нуля", — каже Світлана Гончаренко.

На Україну сунуть морози

На дорогах утримуватиметься ожеледиця, переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Істотних опадів у ці дні не передбачається.

"9-10 лютого, тобто у понеділок та вівторок, на дорогах утримається ожеледиця, так що будьте обережні, буде слизько", – попередила Світлана Гончаренко.

За історичними даними, найсильніші морози 9-10 лютого на Волині зафіксували 1956 року – до 23-26 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Полтавську область накриють опади. На вихідних погода потішить місто більш-менш теплом.